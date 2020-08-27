近半月來雨下不停 梓官蔬菜專區這兩天索性不搶收

高雄市梓官蔬菜專區種植面積約350公頃，葉菜類約占80公頃，但今年8月起先是疫情影響訂購單位消費力，近半個月又因連下幾波大雨，加上暑假期間原本就是出貨淡季，田間菜量不多，這兩天高雄下起豪大雨，農友沒特別搶收，但梓官農會較擔心，9月起中小學開學，供應學校團膳的菜量會短缺些，只能先向其他的果菜市場調度。

梓官蔬菜專區以葉菜類為主，原本夏季每天供應的菜量3000多公斤，但8月間連續2個颱風挾帶大雨，田間蔬菜原就數量不多，這兩天因西南氣流，又降下豪大雨，農友索性不搶收。

梓官區農會總幹事林逸昌表示，接連一、兩個禮拜天氣不穩，這段時間蔬菜專區本來就沒什麼菜，相對農損也低，現在較擔心的是，下周起中、小學開學，供應團膳的貨源可能短缺。

林逸昌表示，雨勢過後天氣若回穩，最快下周可以重新栽種，葉菜類育期短，只要天公作美，約3周就能採收。

「豪大雨多少會帶來菜價預期漲價心理」，但林逸昌說，高雄與台南下大雨，雲嘉南等地並沒有下，尚能調度葉菜，加上梓官農會原本就有些根莖類及高麗菜冷凍庫存，數量約5、60噸，必要時可釋出平穩菜價。

高雄市農業局代理局長王正一表示，這兩天山區下雨沒像平地多，加上農業受災通常有延遲性，至今早為止，高雄各農業區尚無農損彙報進來。