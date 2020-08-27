影／未放假臉書成戰場 黃偉哲：對市民不開心表達歉意

台南市長黃偉哲今天針對是否放假做出回應，他表示，台南和高雄、甚至屏東做密切的聯繫，以免造成各自為政，同時這也是提早落實南方治理的一環，台南和高雄都有密切的聯繫， 高雄昨天晚上也決定正常上班上課，這對首長都是痛苦的決定，放假很輕鬆但中央有中央的規定，對於市民的不愉快表達歉意。

黃偉哲強調，昨晚宣布正常上班上課，是中央有中央的規定，因為還沒有達到停班停課的標準，若這樣造成民眾心理或在網路上留言表達他們的不高興，只能抱歉，只能依法行事，高雄和台南互相聯繫，做一致連帶的宣布，另外是宣布後也持續關注最新的氣候狀況，市府團隊很多人是徹夜沒睡覺，正常上班上課若造成部分市民的不開心，也只能表達歉意。

至於民眾發現黃偉哲凌晨4點多還在臉書回應，黃偉哲說，誠實是最好的政策，他必須承認臉書的更新是小編po的。但是小編的訊息來自於團隊開會的結果，就是說晚上密集的就一直被電話吵醒說，現在雨量如何如何，然後這個道路有沒有崩、有沒有積水、每隔大概一個小時就有電話回報，就會跟小編聯繫，請小編放上去。

黃偉哲說，他打字那有可能那麼快，哪有可能整理，那麼工整，其實是團隊小編的功勞。但他做一個市長，也會打電話要求小編。但總之為了市民服務，總是讓市民接受到即時的資訊，因為很多市民會守在媒體前面看有沒有放假，也是隨時要更新最新的決定，因為如果到時候半夜瘋狂雨驟，道路積水的話，也要及時做因應的處置，或者是即時宣布，要不要停班、停課，還是機動保持互動，這是不得已的，也是必要的。