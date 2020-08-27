高雄市改善分隔島候車亭 搭公車更安全便利

高雄市部分舊有公車站因受限分隔島上的植栽或設施物，或候車平台高度較高，導致乘客上下車不便。交通局陸續改善候車環境，今年已完成6處，明年預計將持續在土庫二路口及台鐵內惟站等分隔島公車站位，進行無障礙候車環境改善。

高雄市交通局表示，為改善候車環境，避免分隔島及候車平台高度造成乘客不便，或乘客得自人行道穿越慢車道到公車站乘車動線不良等問題，今年已陸續改建完成民族一路3站6處公車候車亭。

改善工程主要提供足夠候車空間、優化通行動線及配合退縮行穿線，並增設斜坡道、欄杆、警示設施及照明。另因應民族一路口各路口幾何設計及車流量，工程也一併設置庇護島並將行穿線內縮，減少轉彎車輛視線死角，保護乘客及行人安全。

此外，交通局表示，考量無障礙通行規定，斜坡道設置寬度90公分以上且符合坡度12分之1標準，並配合低地板公車停靠調整候車平台高度，以便輪椅族及年長者使用。該項改善工程完工後，也邀身障協會代表到候車亭親自體驗。

一名銀髮族乘客說，年紀大走路比較慢，候車亭改善後，可以更安全的從斑馬線進出公車站或到對向人行道，且斜坡道也比以前寬，阻擋的路燈也移走了，搭乘公車不再「卡卡」。