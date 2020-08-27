高雄澄清湖慶開園一甲子 9/1免費入園
澄清湖是高雄市重要民生供水區，加上優美的風景及人文景觀很受歡迎，曾名列台灣3大特定風景區之一，還有「台灣西湖」的美譽，9月1日適逢開園一甲子，將免費開放入園休憩。
澄清湖原名「大埤」，因為區內景色優美且蘊藏著豐富的自然生態，曾名列台灣三大特定風景區之一，澄清湖風景區1960年9月1日正式對外開放，今年滿60年一甲子歲月。
這處曾經是南台灣重要的休憩景點，但是近年隨著環境變遷，受歡迎程度不如以往，遊客漸少；不過這處景點對許多高雄人而言，是生命成長中一段不可抹滅的風景。
適逢澄清湖開園一甲子，9月1日當天，園方歡迎遊客免門票參觀遊園。
台水七區管理處長武經文表示，澄清湖已在103年取得環境教育設施場域認證，慶祝澄清湖風景區開放60週年，9月到12月舉辦「看見澄清湖一甲子風華」系列活動，內容包攝影展、創藝DIY活動和人文歷史講座等。歡迎民眾把握機會參觀或偕家人好友舊地重遊，分享今昔故事。
澄清湖風景區面積375公頃、湖面占103公頃，去年遊客約132萬人次。
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