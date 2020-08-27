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防災壓力大 陳其邁半夜每2小時爬起來一次看資料

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
防範水災，高雄市長陳其邁一早前往六龜山區視察。圖／高雄市政府提供
防範水災，高雄市長陳其邁一早前往六龜山區視察。圖／高雄市政府提供

受西南氣流影響，高雄連兩天降下豪雨，預計今天山區大雨機率也偏高，高雄市長陳其邁一早就冒雨到六龜視察土石流潛勢地區及野溪整治工程，所幸目前進度都超前，也會傳出災情。

剛上任就碰上老天降大雨檢驗，陳其邁受訪時坦承有壓力，他說，昨晚自己沒有睡好，2點、4點、6點都爬起來看資料，要求自己上緊螺絲和時間賽跑。

陳其邁今原定要北上參加就職市長後首次行政院會，但因高雄連續下了兩天豪大雨，他決定留在高雄坐鎮，「只能跟蘇院長說抱歉，地方還是要顧好，高雄市民比較重要」。

今天一早七點多他就從市區出發到六龜山區，由立法委員邱議瑩、議員林富寶、水利局局長蔡長展、六龜區長楊孝治及當地里長等人陪同視察台27線中興里土石流潛勢溪流整治工程及荖濃里長份野溪，所幸目前進度都超前。

陳其邁表示，防洪要全流域治水，針對不同狀況提不同的解決方案，他先做一次盤點，下周也約水利署長賴建信南下高雄商議，高雄包括岡山、大寮、林園的排水防洪工程動輒上億，需要中央支持。

陳其邁 六龜 土石流

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