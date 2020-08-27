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高雄古蹟日「山與海的跨域綺想」 推哈瑪星舊城旗山3線

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「旗山線」將到舊旗山區鼓山國小深度體驗。圖／高雄市文化局提供
「旗山線」將到舊旗山區鼓山國小深度體驗。圖／高雄市文化局提供

高雄市政府響應古蹟日推廣活動，9月以「山與海的跨域綺想」為主題，從再造歷史現場之哈瑪星「興濱計畫」及左營舊城「見城計畫」為基地出發，規劃哈瑪星、舊城、旗山三條路線，結合不同文化資產場域，以6場遊程帶民眾上山下海。民眾可上高雄市文化局官網報名。

文化部2020年全國古蹟日計畫目標為「遺產教育行動，翻轉與創新」，希望透過文化路徑及再造歷史現場計畫，邀請在地居民走入文化場域，傳承世代記憶並強化文化資產的保存能量。

高市文化局長王文翠表示，歷年古蹟日活動獲得許多好評，文化局將9月打造為精彩滿檔的「高雄古蹟月」，透過哈瑪星、舊城、旗山3條路線，規畫6場次遊程，以多元的體驗活動連結館舍與觀光景點。

這次活動共分3條路線，舊城線遊程包含見城館、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區等景點，探索百年來舊城與眷村的時代生命歷程；旗山線以「一日小學生」為主題，從旗山車站出發，沿途經過旗山老街，並於舊鼓山國小體驗課程，回到當年小學生通學的生活。

哈瑪星線則以興濱計畫「山、鐵、港、町」再造歷史現場特色為主軸，從舊打狗驛故事館出發，沿途參訪貿易商大樓、舊三和銀行及英國領事館等景點，藉由講座、手作體驗及走讀活動，讓百年哈瑪星的歷史風貌盡收眼底。

文化局指出，除了全國古蹟日活動外，文化局興濱計畫也以「興濱行腳」推廣活動探索哈瑪星，透過街區踏查、工作坊等不同形式，細數城市歷史紋理。活動報名可查詢高雄市政府文化局官網，及興濱、見城計畫網站。

「哈瑪星線」遊程將從鐵道園區出發，感受哈瑪星百年貿易脈動。圖／高雄市文化局提供
「哈瑪星線」遊程將從鐵道園區出發，感受哈瑪星百年貿易脈動。圖／高雄市文化局提供

文化局 哈瑪星 古蹟

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