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高雄桃源區創原鄉首例發消費禮金 今因停班停課先不發

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市桃源區公所首開原鄉先例發振興消費禮金，但今天碰上停止上班上課，被迫延期。圖／桃源區公所提供
高雄市桃源區公所首開原鄉先例發振興消費禮金，但今天碰上停止上班上課，被迫延期。圖／桃源區公所提供

高雄市桃源區創全台原鄉首例，以區公所結餘款發給設籍桃源區的居民每人1000元做為振興經濟消費禮金，區公所原訂今早9點發放，不巧碰上停班停課，區長謝英雄表示會擇期再發，居民得等個幾天。

西南氣流挾帶強勁雨勢，高雄市政府昨晚宣布，桃源、茂林、那瑪夏、甲仙、六龜等出區27日雨量已達停班停課標準，高雄市長陳其邁今天一早即前往六龜區荖濃里長份野溪一帶視察。

不過高雄這兩天雖下大雨，雨勢多半集中平地，幾個原住民行政區24小時累積雨量平均僅85毫米左右，雨下下停停，桃源今早還有陽光露臉，但高雄市防災應變中心已經改為二級開設，停止班課的區公所仍不敢掉以輕心。

其中桃源區公所原訂今早9點在雅你球場發放振興經濟消費禮金，因為停止班課而被迫延期，不少區民覺得掃興，區長謝英雄表示，「防災為要，請居民再等個幾天」。

桃源區公所是全國第一個發放消費禮金給居民的原住民行政區，全區4300多人，只要今年7月以前設籍桃源區，都可領1000元消費禮金，對象擴及0歲嬰幼兒，讓其他原民區居民羡慕極了。

桃源區長謝英雄說，這項消費禮金是配合中央發放三倍券政策而施行，經費來源是區公所去年度結餘款，提案後獲代表會全力支持，總額約430多萬。1000元對於弱勢家庭或邊緣戶來說，不無小補。

謝表示，區公所過去每年結餘款在百萬到千萬不等，不加善用就需繳回庫，這次在代表會支持下，決定回饋給居民，振興部落經濟。

高雄市 停班停課

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