瀛海學生「823」趴地親吻金門土地 緬懷先賢

台南市瀛海中學8月23日至26日到金門與金門高中進行校訂必修課程交流，校長張添唐帶著學生抵達金門機場下機後，師生一起趴下，親吻土地，除表達敬意也緬懷先賢，令人動容。。

張添唐表示，第1天抵達時，適逢823炮戰紀念，62年前遭48萬顆炮彈攻擊的金門，62年前誓死捍衛家園的先賢，都值得莘莘學子銘記在心。

12年國民基本教育課綱，除了部定必修課程外，各校必須發展校訂必修與多元選修課程。台南市瀛海中學的校訂必修課程是「從台江看世界」，金門高中的校訂必修課程則是「金門學」。張添唐說，利用這次課程交流，讓「浯江與台江匯流」，而且又是823炮戰紀念，格外有意義。

此行於昨天結束，師生返回學校後，談起他們下機後，趴在地上親吻金門土地，都覺得很有意義。張添唐說，親吻金門的土地，除涵養學生對先賢的生命勉懷，也對金門表達敬意。