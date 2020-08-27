高雄5山區停班停課 上山留意零星落石

高雄市包括那瑪夏等5山區今天停班停課，雖然山區雨勢不大，但有零星落石，桃源區台20線有多處大小落石，公路總局甲仙工務段一早出動機具清空，目前山區道路暢通。

受到西南氣流影響，氣象預報今天山區降雨量大並達到停班停課標準，所以市府26日午夜發布包括六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區27日停止上班、停止上課。

高雄氣象站資料顯示，高雄山區今天清晨降雨和緩，不過山區仍有零星落石，公路總局甲仙工務段提醒用路人上山要留意落石，山區地質鬆軟，有安全疑慮。

甲仙工務段指出，落石多在台20線87.6K一帶，石塊大小不一，但對用路人的交通安全構成威脅，工務段清晨出動機具排除。

高雄氣象站資料截至上午7時顯示，12小時的累積雨量茂林區86毫米，其次是桃源區78毫米等，即27日清晨以後的降雨集中在山區。

市府水利局統計，截至上午6時，高雄市最大時雨量在林園測站是53毫米，其次是茂林區42毫米。市區已無淹水警戒，不過仍有多個抽水站及移動式抽水機持續抽水，主要是當地排水位高，全市道路及橋梁沒有因為大雨封閉情形。

高雄市長陳其邁原擬今天出席就任後的首次行政院院會，因為考量高雄持續有豪大雨，昨晚已指派副市長林欽榮代為出席。陳其邁則將持續勘災，上午要到六龜山區視察長份野溪等工程。