快訊

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

知本溫泉區金聯世紀酒店傳火警 房客緊急疏散無傷亡

高雄5山區停班停課 上山留意零星落石

中央社 / 高雄27日電

高雄市包括那瑪夏等5山區今天停班停課，雖然山區雨勢不大，但有零星落石，桃源區台20線有多處大小落石，公路總局甲仙工務段一早出動機具清空，目前山區道路暢通。

受到西南氣流影響，氣象預報今天山區降雨量大並達到停班停課標準，所以市府26日午夜發布包括六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區27日停止上班、停止上課。

高雄氣象站資料顯示，高雄山區今天清晨降雨和緩，不過山區仍有零星落石，公路總局甲仙工務段提醒用路人上山要留意落石，山區地質鬆軟，有安全疑慮。

甲仙工務段指出，落石多在台20線87.6K一帶，石塊大小不一，但對用路人的交通安全構成威脅，工務段清晨出動機具排除。

高雄氣象站資料截至上午7時顯示，12小時的累積雨量茂林區86毫米，其次是桃源區78毫米等，即27日清晨以後的降雨集中在山區。

市府水利局統計，截至上午6時，高雄市最大時雨量在林園測站是53毫米，其次是茂林區42毫米。市區已無淹水警戒，不過仍有多個抽水站及移動式抽水機持續抽水，主要是當地排水位高，全市道路及橋梁沒有因為大雨封閉情形。

高雄市長陳其邁原擬今天出席就任後的首次行政院院會，因為考量高雄持續有豪大雨，昨晚已指派副市長林欽榮代為出席。陳其邁則將持續勘災，上午要到六龜山區視察長份野溪等工程。

停班停課 雨量 高雄市

延伸閱讀

高雄5大塞車段 國道匝道占4處

高雄淹水 蘇貞昌親call陳其邁提醒「排淹、注意農損」

雨彈來襲 高雄岡山嘉興一帶成水鄉澤國

上任首逢大雨考驗 陳其邁岡山行動勘災

相關新聞

南星填築高度不足 大林蒲居民憂陸沉

高雄市大林蒲居民對於要作為新材料循環產業園區的南星二期填海造陸區填築情況有疑慮，實測填築陸地不到環評要求的海平面以上7公...

瀛海學生「823」趴地親吻金門土地 緬懷先賢

台南市瀛海中學8月23日至26日到金門與金門高中進行校訂必修課程交流，校長張添唐帶著學生抵達金門機場下機後，師生一起趴下...

高雄5大塞車段 國道匝道占4處

高雄市長陳其邁一就任，對高雄市警局下達的首道命令，要求立即且有感地改善上下班尖峰時段塞車困境。高雄市警察局長劉柏良連日冒...

解決高雄匝道塞車 警：建議開放路肩、號誌「長綠」

如何有效解決高雄五大易塞車路段難題，高雄市交通局提出調長綠燈通行時間，以南北向車潮分流方式，疏解車流，警方也建議高速公路...

住警器安裝 屏估年底近8成

家中安裝住警器，能及早發現火警多一層保障，屏東縣政府編列經費，也從民間找資源加大推廣力道，今年鎖定狹小巷道、水源不足與偏...

加強地方經營 藍營設左楠服務處

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺為敗選負責請辭，書記長蕭金龍代理主委，從總統大選、罷免投票到市長補選接連挫敗，高雄藍營氣氛低迷...

好康在這裡／秋節將至 高雄月餅市場掀戰火

距中秋節還一個月，高雄月餅市場已掀起戰火！漢來美食一盒端出6至8款口味，滿足不同喜好。老字號江浙菜餐館祥鈺樓的蘇式月餅，...

斜槓人生／生技業務冠軍 也是玩飛機高手

8年前從服役20多年的空軍退伍，蔡燿州周一到周五是生技公司業務，周六、日常給遙控飛機、無人機，每一項工作都投入熱情與專注...

智崴5G虛擬實境 開放免費體驗

總部設在高雄的智崴科技在全球虛擬實境（VR）領域一直創新，昨天公開5G虛擬實境電競基地，提供玩家更多元豐富、更暢快的虛擬...

金門坑道音樂節11月登場 盼在疫情中帶來希望

第12屆金門坑道音樂節將從今年11月7至8日舉辦6場次音樂會，活動從9月1日下午1時開放網路售票，並酌收報名費每人200...

潮州文化論壇尋求新亮點 凝聚在地共識孵育地方創生

近期地方創生概念興起，潮州鎮內許多民間團體與鎮公所結合，利用潮州日式歷史建築文化園區、金石堂潮州店等場域，透過各式活動、...

金門坑道音樂節11月登場 大提琴家張正傑：台灣樂迷太幸運

大提琴家張正傑封為「一生一定要參加的音樂節」，2020金門坑道音樂節11月7、8日在翟山坑道登場。張正傑今天與女高音蔣啟...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

高雄大雨 女騎士慘跌水溝機車滅頂

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。