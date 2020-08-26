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台南市政府晚間10時宣布 明天正常上班上課

高雄市政府今晚宣布 明天正常上班上課

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明天上班課 陳其邁取消北上行程坐鎮高雄

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

豪雨來襲，高雄市政府宣布明天正常上班上課。人事處長陳明忠說，依照中央氣象局預報，明天高雄市雨量預估約200到340毫米，未達停班、停課的標準350毫米，所以明天正常上班、上課。至於山區，包括六龜、甲仙、那瑪夏、桃源、茂林，授權由區長視實際情況，如有達到停班、停課，可以自行宣布。高雄市長陳其邁明上午原訂出席行政院會，他今晚受訪說，他明天會留守高雄，如有需要就請副市長跑一趟台北。

高市府今晚7點起，將0825豪雨應變中心三級開設，提升為二級應變開設。高雄市長陳其邁晚上8點在高雄市水情中心召開第一次工作會議，會後由人事處說明停班停課情形，陳其邁接著受訪。

陳明忠說，依照氣象局今天晚上8點的天氣預報，明天高雄市政府的雨量，未達停班、停課標準。停班、停課要350毫米，明天只有200到340毫米，所以高雄市明天正常上班、上課。

至於山區，陳明忠說，高雄5個山區包括六龜、甲仙、那瑪夏、桃源、茂林，授權由區長視實際情況，如有達到停班、停課情況，授權區長自行宣布。

陳其邁受訪說，今天盤點整個包括沿海地區跟山區，積淹水的排除狀況，初步大概今天累計有20個積淹水處，已排除11處，陸續有一些包括樹木倒塌，也要求能夠盡速恢復市容。

陳其邁說，明天因為西南氣流的影響，在水情監測，他也要求包括水利局等各單位能夠上緊發條、繃緊神經，尤其在凌晨的時間，更要提高警覺，一些滯洪池或抽水機的整備都要到位。

他說，今天從路竹到林園，大概都跑遍了，今天主要強降雨的地區都在沿海地區，明天的氣象預報，他剛剛也跟包括氣象局、行政院李秘書長跟水利署署長聯繫，預判西南氣流會往山區移動，可能會比較集中在內門、旗山、美濃及甲仙、那瑪夏、桃源、茂林跟六龜等山區，也請民政局跟水利局、農業局密切注意，包括一些山區防災的整備。

原本明天要去行政院會的行程也取消，陳其邁說，他明天應該是會留守在高雄，指派副市長待命，如有需要就請副市長跑一趟，他會在高雄。

對於今天市議員黃捷宣布退黨，怎麼看待？陳其邁說，現在是在防災期間，他就專心防災，不評論政治性的問題。

陳其邁 高雄市 停班停課

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