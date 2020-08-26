金門海巡掃蕩陸船越界布流刺網 清除65件銷毀
海巡署金馬澎分署第九海巡隊今天表示，海巡隊與金門縣水產試驗所出動巡防艇及金門護漁號5船26人，共同執行「護永專案」，在大岩嶼外海清除海上非法布網65件，約1300公尺。
第九（金門）海巡隊表示，非法布放的網具危害海洋生態甚鉅，大陸伏季休漁期在15日全面解禁，金門大岩嶼外海因此開始出現大陸鐵殼船利用清晨越界布放流刺網。
海巡隊組主任陳建文表示，為了保護漁業資源，金門海巡隊動員PP-3573、3577、CP1017、1020共4艘巡防艇及5名特勤幹員，協同金門縣水試所「金門護漁號」組成掃蕩船隊，今天前往大岩嶼外海清除非法網具。
陳建文表示，在4艘巡防艇戒護下，「金門護漁號」共清除流刺網65件，約1300公尺，將全數由縣府依法銷毀。
海巡署表示，持續配合推動行政院「向海致敬」政策，並維護漁民作業權益及安全，呼籲民眾若發現海上不法或需海事服務，可利用海巡署「118」免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言