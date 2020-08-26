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金門海巡掃蕩陸船越界布流刺網 清除65件銷毀

中央社 / 金門縣26日電

海巡署金馬澎分署第九海巡隊今天表示，海巡隊與金門縣水產試驗所出動巡防艇及金門護漁號5船26人，共同執行「護永專案」，在大岩嶼外海清除海上非法布網65件，約1300公尺。

第九（金門）海巡隊表示，非法布放的網具危害海洋生態甚鉅，大陸伏季休漁期在15日全面解禁，金門大岩嶼外海因此開始出現大陸鐵殼船利用清晨越界布放流刺網。

海巡隊組主任陳建文表示，為了保護漁業資源，金門海巡隊動員PP-3573、3577、CP1017、1020共4艘巡防艇及5名特勤幹員，協同金門縣水試所「金門護漁號」組成掃蕩船隊，今天前往大岩嶼外海清除非法網具。

陳建文表示，在4艘巡防艇戒護下，「金門護漁號」共清除流刺網65件，約1300公尺，將全數由縣府依法銷毀。

海巡署表示，持續配合推動行政院「向海致敬」政策，並維護漁民作業權益及安全，呼籲民眾若發現海上不法或需海事服務，可利用海巡署「118」免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即處理。

海巡署 金門 護漁

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