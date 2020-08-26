潮州文化論壇尋求新亮點 凝聚在地共識孵育地方創生

近期地方創生概念興起，潮州鎮內許多民間團體與鎮公所結合，利用潮州日式歷史建築文化園區、金石堂潮州店等場域，透過各式活動、講座、展覽等，期望以地方創生的方式來建立大潮州生活圈品牌。此外，潮州鎮公所也積極推動，振興地方經濟的各項活動。

潮州鎮公所今年度從台鐵潮州設站百年紀念活動開始，以滿千免費兌換一卡通的政策，替潮州在地創下千萬的消費金額，並用一卡通活動來迎合本月潮州鎮的公共自行車Pbike站的設置。

緊接著，21日的潮州車站百年特展，以及22日的潮州賽神蝦活動，接連在疫情期間，透過活動、展覽帶動地方產業，更活絡在地文資場域。

除了潮州鎮公所推出的活動之外，范特喜微創文化也憑著台中實務經驗，向屏東縣政府研考處承接潮州地方創生計畫，並於今年5月正式進駐潮州。范特喜微創文化在潮州首次任務，即透過訪視在地產業，並以網路社團結合商圈、在地青年，於金石堂潮州店舉辦「潮庄-有事發聲日常交流會」。

該交流會，以金石堂為舞台讓每個不同世代的居民，分享潮州的記憶與日常生活分享，共同喚起書店在地方的意義，暫緩在地經營超過20年的金石堂潮州店的歇業危機，同時范特喜微創文化也在積極籌備交流會、工作坊等活動，來強化在地居民參與公共事務。

屏東大學文化創意產業學系教授葉晉嘉指出，潮州地區現階段的在地創生計畫，先以文化論壇的形式，了解地方的發展期望，待地方凝聚發展共識，再透過學界、民間組織與鎮公所一同整合資源來推動。

葉晉嘉表示，對於潮州創生計畫的初步共識分為，非營利取向的文資場域活化，以及營利取向的地方創生老街再造，再來就是藝文的戲曲扎根，期望結合文資與非文資場域，將地方資源整合，並且以利於整體環境提升為目標，來找出潮州的地方亮點。

屏東縣政府研考處指出，地方創生的概念，是期望在人口與產業流失的區域，奠定一套完整計畫，以在地環境特色與優勢來振興地方經濟、再造地方生機、吸引青年回流，並促進城鄉均衡發展，讓地方人口、就業、經濟等要件確立後，再提出完整計畫。