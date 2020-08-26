南星材料循環園區填築是否確實 陳椒華大林蒲居民質疑

高雄市大林蒲居民對於要做為材料循環產業園區的南星二期填海造陸區的填築情況有疑慮，實測填築出來的陸地不到環評要求的海平面以上7公尺高，約4公尺到4.5公尺，立委陳椒華今天邀集高雄市環保局、台灣港務公司航港局、經濟部工業局、行政院環保署和大林蒲居民進一步討論南星二期的問題，陳椒華最後要求高雄市環保局會同居民實測填築陸地的高度，高市環保局同意1個月內完成實測。

陳椒華今天原來要會同這些單位到二期造陸區域現場勘查，但因大雨不斷，無法場勘，在港務公司位在南星的一處辦公室聽取簡報。

「台灣要健康婆婆爸爸媽媽團」理事長洪秀菊拿出一捲紅色尼龍繩說，她在尼龍繩的一端綁上裝水的寶特瓶，到南星二期造陸區的海邊垂降寶特瓶量測陸地高度，怎麼測都是海平面以上4公尺到4.5公尺，都不到103年環評會要求的7公尺高，本來要做為遊艇產業園區的場域還在海平面以下。陳椒華說，現在氣候異常，南北極冰川融化，海平面會逐漸上升，如果填海造陸連7公尺都達不到，以後在此區域建設的設施可能會在海平面下。

大林蒲居民另質疑已填築出的陸地有沈降現象，有居民表示日本關西機場挖山填海造陸建造出來，都有陸地沈降的問題，南星計畫區用很多廢棄物填築，更應有沈降問題才對。高雄市環保局有委託專業顧問公司監測陸地沈降問題，不過，今天顧問公司人員報告了監測點之後，當地居民和陳椒華認為只有兩個監測點在海邊，大部分監測點在原來大林蒲的陸地，很難測出填海造陸區沈降的實際情況，促高雄市環保局要求顧問公司增加海邊監測點。

南星計畫區原來台灣港務公司航港局規畫作為自由貿易港區，107年12月間經濟部工業局規畫做為新材料循環產業園區，行政院108年10月間核定通過這項南星填海造陸區的中長程計畫。今天航港局人員表示，因為計畫變更，所以航港局之前向高雄市政府洽購的南星土地回撥給市政府，當時還沒有完成的環評也停止；工業局表示新材料循環產業園區的用地機關是工業局，相關環評由行政院環保署環評委員會審議，園區總面積約301公頃。

陳椒華最後要求高雄市環保局要會同大林蒲居民實測已造陸區的陸地是否在海平面以上7公尺，並要環評完成之後才能開發為新材料循環產業園區，同時比照國外填海造陸案例，請專業團隊以平均分布方式調查土地有無沈降現象，填海造陸完成後， 一定要在一定年限後、沈降穩定了，才能開發。