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住警器安裝率 屏東縣預計年底達到近8成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣消防局提醒民眾家中安裝住警器，保障居家安全。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局提醒民眾家中安裝住警器，保障居家安全。記者劉星君／攝影

家中安裝住警器，即時預防發現火警，屏東縣府編列經費、民間企業團體捐助等，消防局積極推廣，屏東縣應設置住警器住戶約有16萬6417戶，目前累計裝設住戶有10萬4186戶，其中縣內獨居老人、身障與低收入戶等弱勢族群居處場所約3萬3853戶，去年9月已全部安裝。今年編列預算，針對狹小巷道、水源不足與偏鄉地區高風險族群住戶協助安裝，預估年底安裝完後，屏東縣住警器設置率可達77％。

根據屏東縣消防局統計年報指出，2019年發生火災1301次，與2018年712次，增加589次。綜觀火災發生主要原因，獨立住宅住戶及民眾防火意識不足與用火觀念疏忽所致，因此針對民政防火觀念及用火常識宣導，應持續加強。

屏東縣消防局統計年報指出，2019年因火災導致死傷人數共34人，其中死亡11人，受傷23人。依照起火次數分類分析，仍以建築物火警292件最多，占22.44％，其中就類別上區分，以獨立住宅200件最多，倉庫55件次之、商業建築13件居第三。

屏東縣消防局指出，縣府針對縣內獨居老人、身心障礙與中低收入戶等弱勢族群居住場所，共有3萬3853戶，補助裝設住警器，去年9月全部補助安裝完畢。住警器也及時發揮效用，即時預警、發現，避免火災擴散。

消防局指出，今年編列500萬元預算，購買1萬9762顆住警器，針對縣內狹小巷道、水源不足與偏鄉地區（原鄉、恆春半島）等高風險族群住戶執行安裝，年底裝設完畢後，累積住警器設置率可達77％。

屏東縣消防局指出，因安裝住警器即時預警，避免火災擴大的案例，累積有27件。去年一名男子家中洗澡，突然聽到住警器發出聲響，趕緊衝出來，發現是電視機冒煙，好在即時發現，火勢沒有延燒擴大。

消防局也提醒，一般住戶民眾可到賣場購買住警器，家中至少每個房間，都要安裝一個住警器，除了房間外，樓梯間也建議裝設。

屏東縣消防局提醒民眾家中要安裝住警器，保障居家安全。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局提醒民眾家中要安裝住警器，保障居家安全。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局火災預防科長李東昇說明住警器安裝的重要性。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局火災預防科長李東昇說明住警器安裝的重要性。記者劉星君／攝影

屏東縣 火災 獨居老人

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