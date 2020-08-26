金門坑道音樂節11月登場 大提琴家張正傑：台灣樂迷太幸運

大提琴家張正傑封為「一生一定要參加的音樂節」，2020金門坑道音樂節11月7、8日在翟山坑道登場。張正傑今天與女高音蔣啟真演奏演唱歌劇「卡門」曲目，宣告活動起跑。

主辦單位金門國家公園管理處今天為活動造勢，邀請音樂節藝術總監大提琴家張正傑偕同女高音蔣啟真演奏演唱法國作曲家喬治．比才的歌劇「卡門」等曲目段落，宣告2020金門坑道音樂節起跑。

張正傑表示，今年適逢新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，整個世界氣氛低迷，特別以「希望」、「祈福」作為這次音樂節主題，期盼以悠揚的音樂撫慰人心，祈求世界更美好。

張正傑說，比起歐洲重要的音樂盛宴因為疫情到現在仍然停擺，台灣的樂迷實在太幸運了，而且世界其他地方真的再也找不到像翟山坑道這樣天然的音箱了，金門坑道音樂節真的是「一生一定要參加的音樂節」。

邁入第12年的坑道音樂節，邀請揚名國際的韓國聲樂家丁一憲、台灣女高音蔣啟真、口琴世界大賽第一名的台灣音樂家李讓，結合張正傑率領的弦外之音室內樂集，包括知名小提琴家林天吉、小提琴家陳依廷、中提琴家康郁理共同演出。

兩天演出分別搭配人聲、口琴，將呈現給觀眾截然不同的風味。有別於以往的是，今年一大亮點是演奏平台將由禮洋花藝的新銳設計師榮孝洋特別設計，在有限的舞台空間裡以花藝裝飾，帶給觀眾欣欣向榮的希望。

此外，張正傑提到，韓國男中音丁一憲將提早於9月就抵達台灣，先完成14天隔離檢疫，之後待到11月音樂會結束再離開台灣，確保演出不受疫情影響。

金門國家公園管理處表示，2020金門坑道音樂11月7、8日各規劃3場演出。第一場為上午10時30分至11時10分、第二場上午11時30分至中午12時10分、第三場為下午1時30分至2時10分，兩天合計6場。門票9月1日在兩廳院售票系統開賣，報名費每人新台幣200元。

金門國家公園管理處表示，翟山坑道因場地較為特殊，為維護參與聽眾的安全性與表演品質，每場次聽眾限200人，凡年滿7歲以上民眾皆可參與，7歲至12歲者需有一名成人陪同。