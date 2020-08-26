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市長勘災副市長「代打」 羅達生北上行銷高雄首選品牌

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市副市長羅達生今早臨時代打，代表市長陳其邁北上參加台日農漁產品企業及地方交流論壇。圖／高雄市農業局提供
高雄市副市長羅達生今早臨時代打，代表市長陳其邁北上參加台日農漁產品企業及地方交流論壇。圖／高雄市農業局提供

2020台日農漁產品企業及地方交流論壇今於台北南港軟體工業園區登場，高雄市陳其邁獲邀參加，但因高雄下大雨，改由副市長羅達生臨時代打，羅強調，未來高市府會持續強化高雄農漁產內外銷能量，加強農業安全認證並輔導加工設備升級，積極開拓高雄農產外銷版圖。

中華民國東亞經濟協會為增台日雙方農產交流，主辦台日農漁產品企業及地方交流論壇，邀農委會及各縣市首長交流。羅達生代表陳其邁，率高雄地區具代表性的農企業北上交流。

高雄市盛產玉荷包荔枝、鳳梨、香蕉、番石榴、蓮霧、蜜棗等熱帶水果，石斑魚、虱目魚、鱸魚、烏魚子及白蝦等漁產品亦豐碩，多年來建立的「高雄首選」及「高雄海味」農漁兩大品牌，名號響亮。

今年出席台日交流論壇的高雄代表包括高雄市農會、旗山區農會、寶島第一味、漁之達人及梓官區漁會等農企業。現場提供「高雄首選電商平台」主打的評鑑蜂蜜，旗山區農會的千層酥及蛋捲，寶島第一味在全台首創的玉荷包香腸，以及漁之達人的鯖魚組合等精選產品。

高雄市農業局表示，高市府近年除開拓農漁產品及加工品國內外市場，也瞄準穆斯林市場商機，與台灣清真產業品質保證推協會合作，推動清真認證，拓展國際市場，目前包括梅精、蜂蜜、棗乾等13項農特產品取得HALAL認證，成為全國指標。

副市長羅達生表示，產銷履歷驗證的農漁產品也是高雄農業一大亮點，可讓民眾吃到安全安心的農漁產品。

中華民國東亞經濟協會為增台日雙方農產交流，主辦台日農漁產品企業及地方交流論壇，邀農委會及各縣市首長交流。圖／高雄市農業局提供
中華民國東亞經濟協會為增台日雙方農產交流，主辦台日農漁產品企業及地方交流論壇，邀農委會及各縣市首長交流。圖／高雄市農業局提供
2020台日農漁產品企業及地方交流論壇今於台北南港軟體工業園區登場，「高雄首選」及「高雄海味」兩大品牌農企業，北上參加。圖／高雄市農業局提供
2020台日農漁產品企業及地方交流論壇今於台北南港軟體工業園區登場，「高雄首選」及「高雄海味」兩大品牌農企業，北上參加。圖／高雄市農業局提供

高雄市 蜂蜜 陳其邁

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