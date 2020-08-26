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公車載嘸人 高市啟動大數據分析提升營運效能

中央社 / 高雄26日電

高雄市上半年度公共運輸運量大幅減少，與去年同期相比，公車每月運量衰退最高達30%。交通局今天表示，透過每年約4800萬筆刷卡資料的大數據分析，辦理「效能提升計畫」。

對於今年上半年度高雄公共運輸運量大幅減少，高雄市政府交通局分析認為，是受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）影響，市民減少公共場所的出入。其中，與去年同期相比，公車每月運量衰退最高達30%，造成路上常見公車「載嘸人」。

這項「效能提升計畫」，透過每年約4800萬筆刷卡資料的大數據分析，針對無效力公車路線及班次進行滾動式檢討，將有限資源移到高潛力需求路線。

依交通局數據，高雄市公車路線共169條，其中營運狀況較佳的20條幹線公車，每班次平均載客15人次以上；相對營運效率較差的20條公車，每班次平均僅載客6.1人，而如營運效率最差的紅59路線，每班次載客甚至僅0.1人，空車率達9成。

這項交通運輸改善計畫，就是要將「載嘸人」的公車挑出來，優先檢討改善成「載有人」公車，並將資源優先分配至幹線公車或其他具高潛力需求區域。

交通局長張淑娟說，唯有提升公車營運效率，才能營造永續且健全的公共運輸環境。交通局也會針對如過站不停、不準點、駕駛服務態度不佳等常見民眾反映情形，透過人員及公車動態系統加強稽查，以及定期評鑑、辦理優良駕駛評選等措施持續提升服務品質。

在檢討路線效率時，也會兼顧民眾運輸需求，以公車式小黃，以及近期頗受好評的Youbike2.0提供轉乘接駁服務，在效率與基本民行供給上取得平衡，降低民眾不便性。

公車 公共運輸

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