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防範牛結節疹 台南農業局：掛捕蚊燈落實門禁消毒

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
金門牛隻確診感染牛結節疹，台南市政府農業局動保處呼籲業者落實門禁管制等措施。記者謝進盛／翻攝
金門牛隻確診感染牛結節疹，台南市政府農業局動保處呼籲業者落實門禁管制等措施。記者謝進盛／翻攝

國內上月10日傳出金門牛隻確診感染牛結節疹，台南市不少酪農相當關切疫情，農業局動保處呼籲業者落實門禁管制、消毒等措施，每日觀察牛隻健康情形，若有異狀，速與動保處聯絡，通報專線（06）6323039。

農業局說，金門上月感染牛結節疹，與過去發生於沙烏地阿拉伯、俄羅斯，及去年中國發表的流行病毒株基因相似度達99%，南市為牛隻飼養重鎮，養牛戶169戶，飼養約2萬7千頭，飼養頭數為全國第二，市長黃偉哲特別提醒養牛戶應加強防範病媒蚊工作。

農業局長謝耀清表示，牛結節疹為牛的痘病毒疾病，由蚊子（庫蠓）、刺蠅或壁蝨等節肢動物傳播，發生率約10%-20%，死亡率約1%-5%，潛伏期及發病期長，特徵為高燒、皮膚、黏膜和內臟結節、消瘦、淋巴結腫大、皮膚水腫，有時甚至會死亡。

牛結節疹非人畜共通疾病，為動物傳染病防治條例公告甲類法定傳染病，且病牛皮毛無法利用失去經濟價值，依規定必須進行撲殺，以免疫情擴散衝擊產業發展。

此外，金門縣健康牛隻自7月23日起開始施打歐盟自南非緊急調度贈送我國的1萬劑牛結節疹疫苗，於8月4日已完成全縣6342頭施打作業。目前台灣本島仍無發生牛結節疹病例。

農業局動保處長吳名彬也提醒養牛戶，避免前往中國大陸或其他疫區國家畜牧場進行參訪或接觸動物，返國後亦須更換衣物、淋浴徹底消毒，1周後方可再進入畜牧場，確保防疫安全。

農業局動保處統計，台南市已完成全市169戶牛場疫情調查，牛隻健康無異常狀況，並輔導畜牧場應懸掛足量捕蚊燈、避免糞肥堆積，落實消毒、疏通溝渠等牧場清潔工作。

金門牛隻確診感染牛結節疹，台南市政府農業局動保處輔導畜牧場應懸掛足量捕蚊燈、避免糞肥堆積，落實消毒。記者謝進盛／翻攝
金門牛隻確診感染牛結節疹，台南市政府農業局動保處輔導畜牧場應懸掛足量捕蚊燈、避免糞肥堆積，落實消毒。記者謝進盛／翻攝

牧場 疫情 金門

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