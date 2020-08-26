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守護目賭暴力兒童 屏東29店家響應「愛馨公益季」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
勵馨基金會屏東分事務連6年舉辦愛馨公益季，累積參與店家達129家，捐款達71萬0660元，今年雖然受到疫情影響，但仍有29家店家支持，讓勵馨感受來自社會溫暖。記者劉星君／攝影
勵馨基金會屏東分事務連6年舉辦愛馨公益季，累積參與店家達129家，捐款達71萬0660元，今年雖然受到疫情影響，但仍有29家店家支持，讓勵馨感受來自社會溫暖。記者劉星君／攝影

勵馨基金會屏東分事務所舉辦「愛馨公益季」至今連續第6年，藉由與屏東在地店家合作，讓民眾透過消費作公益，關心勵馨屏東分事務所服務議題，今年有29店家響應參與愛馨公益季，9月到10月底，民眾到29個合作的店家消費，店家將捐出10％給勵馨。

勵馨基金會屏東分事務所指出，愛馨公益季連6年舉辦，累積參與店家達129家，捐款達71萬0660元，今年雖然受到疫情影響，但仍有29家店家支持，讓勵馨感受來自社會溫暖。

勵馨基金會屏東分事務所，服務家暴目睹兒5年來，已經服務279名。社工發現，若父母、學校老師或親友能提早發現孩子日常行為，專業服務即早介入協助，可避免孩子陷入不斷的自責、難過，期盼家暴目睹兒的議題能受到社會大眾的關心與重視，讓大家一起攜手守護屏東的家暴目睹兒的未來，並一起終止家庭暴力。

勵馨屏東分事務所志社工指出，家暴目睹兒受到影響，在中程時期，若父母親走上離婚這一途，會面臨到選擇問題。另外，最常遇到家長們教養觀念不一致，親職功能，因此要從家長、學校與孩子們三方面來努力；家暴目睹兒最常見的在學齡前的幼兒。

今年愛馨公益季期間，勵馨基金會屏東分事務所邀請參與「存滿愛」的認養小豬撲滿行動，民眾可以到勵馨基金會屏東分事務所認養，並在12月30日前將小豬送回勵馨娘家。相關電話洽詢：08-7330955分機12。

參與的愛馨公益群：149咖啡、28餐車、50PIZZA焗烤美食專賣店（屏東廣東店）、527刺青店、58二手貨大賣場、Laoma佬媽子、一碗豆腐、三埢半手作輕食霜淇淋、小二春、小陽。日栽書屋、平丼郎、市井食堂、回香牛肉麵、咕嘰咕嘰早午餐、屏東任家涼麵（廣東店） 、臭豆腐（陸興中學旁）、義朵朵pasta、陳家烤鴨（復興店） 、躍愛公益廚房、傅媽媽連鎖煙燻滷味、窗花手作甜點咖啡、蘋果眼鏡仁愛店、樂澡堂工坊、暢飲歲月冷飲店、戀香奶茶、參壹健康概念餐盒。

勵馨基金會屏東分事務連6年舉辦愛馨公益季，累積參與店家達129家，捐款達71萬0660元，今年雖然受到疫情影響，但仍有29家店家支持，讓勵馨感受來自社會溫暖。記者劉星君／攝影
勵馨基金會屏東分事務連6年舉辦愛馨公益季，累積參與店家達129家，捐款達71萬0660元，今年雖然受到疫情影響，但仍有29家店家支持，讓勵馨感受來自社會溫暖。記者劉星君／攝影

屏東 家暴 廣東

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