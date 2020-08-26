愛心無價！捐贈防疫險被當詐騙 屏東換來國際友好情誼

新冠肺炎疫情仍嚴峻，屏東縣府從今年5月起陸續募集防疫物資捐贈海外城市，沒想到有的城市誤以為詐騙集團，或是有什麼特殊意圖，後來瞭解屏東人只是熱情援助，紛紛大讚屏東雪中送炭，來函感謝，從沒有和屏東任何互動的城市甚至希望締結友好關係，盼疫情結束後造訪屏東。

屏東縣府指出，屏東援助國際的緣起是來自海外鄉親的求援。新冠肺炎爆發，縣府團隊經由僑務委員輾轉接到嫁到日本鹿兒島的屏東女兒求助，當地亟需防疫物資，而鹿兒島議會原訂今年7月要至屏東交流，也因疫情受阻。

「不論鄉親旅居世界哪個城市，屏東永遠是你的娘家」屏東縣潘孟安認為，不只要幫旅外鄉親，全球遭逢有史以來最嚴重的疫情肆虐，縣府能力所及也應大力協助。縣府團隊研議後，決定伸出援手，同時主動詢問美國、日本一些城市是否需要協助。

有城市接到詢問十分驚喜感動，因外界焦點大多放在大都會，較少有人會關心小城市疫情，沒想到平常沒什麼往來的屏東竟想到他們的需求。但有的城市行事謹慎，懷疑平白無故為什麼贈送防疫物資，是不是有什麼特殊意圖，或詐騙集團，特地請在台的關係企業至縣府詢問確認真偽，令縣府哭笑不得，後來確認是真的，都訝異屏東人的熱情善良。

屏東縣捐贈物資陸續在7月送抵各城市，縣府紛紛收到各城市首長回函感謝，2019年曾來屏東台灣燈會展出的日本美濃市，防疫用品缺乏，屏東捐助的物資有如及時雨，他們立即分送市內醫療機構、社福單位使用，也深感國際交流的重要，在困難時能夠互助扶助度過難關。

屏東縣政府統計，寄出拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡各1萬7000個，檢驗用手套14萬雙，另透過恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶循無國界醫療組織管道，提供日本、秘魯、美國等醫療院所5000個Taiwan Box抗疫防護箱。物資都是向企業界募款購買，縣府自籌運費寄出。