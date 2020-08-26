畜產場設置抗爭不斷 台南市議員李宗翰籲訂自治條例

台南市畜產設置頻頻引發居民抗爭，台南市議員李宗翰等人，今上午提出台南市畜產自治條例草案，強調用更高標準管理畜牧產業，將在下月市議會臨時會正式提案。

擔任台南市議會民進黨團幹事長李宗翰，今天邀同黨籍市議員蔡筱薇、劉米山、沈家鳳及國民黨籍謝龍介、蔡育輝服務處人員，在後壁區新嘉里活動中心舉開記者會。

李宗翰表示，這次條例內容參照國內各縣市，設置距離從最少100公尺到1000公尺都有得參照，設備要求養雞業者，應設置水簾設備而不是開放養殖等規範。

李宗翰說明，這條例要求「距離住宅、學校、機關等用地…應達1000公尺以上」等內容，是目前全國最高標準，應該用更高標準管理畜牧產業。