畜產場設置抗爭不斷 台南市議員李宗翰籲訂自治條例
台南市畜產設置頻頻引發居民抗爭，台南市議員李宗翰等人，今上午提出台南市畜產自治條例草案，強調用更高標準管理畜牧產業，將在下月市議會臨時會正式提案。
擔任台南市議會民進黨團幹事長李宗翰，今天邀同黨籍市議員蔡筱薇、劉米山、沈家鳳及國民黨籍謝龍介、蔡育輝服務處人員，在後壁區新嘉里活動中心舉開記者會。
李宗翰表示，這次條例內容參照國內各縣市，設置距離從最少100公尺到1000公尺都有得參照，設備要求養雞業者，應設置水簾設備而不是開放養殖等規範。
李宗翰說明，這條例要求「距離住宅、學校、機關等用地…應達1000公尺以上」等內容，是目前全國最高標準，應該用更高標準管理畜牧產業。
蔡筱薇表示，台南市環境及空汙問題不分溪南溪北，周邊縣市法規，北至彰化南到屏東，都有自治條例來規範畜產設置距離、設備及廢棄物處理等標準，唯獨台南無法可管，這讓雞、豬、鴨等業者全部擠進毫無防備台南，導致許多抗爭不斷發生，更讓空汙事件頻傳。
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