金門也缺老師！校長：盼找到人選不要加重其他老師負擔

金門也缺代課老師！8月31日就要開學，但金門高中仍在招聘物理代課老師，金門高中指出，從放暑假開始已經連續5次公告徵選教師，但透過各個管道都仍無法招到人，希望在28日截止前找到人選，若找不到人，恐會增加其他老師的負擔。

金門高中從7月15日放暑假開始就公告教師徵選的相關規定，但物理代課老師缺額招募困難，已是連續第5次進行徵選，校方也不斷放寬標準，只要是大學相關科系畢業、修過教育學程就可來參加，1個月薪資54000元，且學校有提供宿舍、餐廳有供應午晚餐，且台灣本島到金門交通便捷，每日往來班次非常多。

教師徵選只到本周五（28日）中午就報名截止，金門高中校長許自佑表示，數學、理工科領域的老師比較難招募，除了因為數量少，有意願到外島或是偏遠地區的老師更少，且如果要參加活動或是研習，也會考量交通便利性，就不會選擇來較遠的學校。

許自佑說，此次學校總計徵選4位老師，分別是英文老師2位、數學老師1位、物理老師1位，目前除了物理科外，其他科目的代課老師都已徵選到，但截至目前為止，不論是透過金門大學、台灣的大學等各種管道，都還是沒有找到。

「萬一真的沒找到代課老師，會讓其他老師多太多節數壓力」，許自佑表示，以金門高中來說，要有4位物理老師來教課，如果到31日開學真的還找不到代課老師，平均一位老師要多負擔4至5個節數，非常希望能增加曝光度，不要加重其他老師的負擔。