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音樂會離開墾丁就不對味 屏東獨立音樂季周末墾丁飆唱

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今年打造「2020屏東獨立音樂季─唱給海聽」，8月28、29日每天中午12時半至晚上10時分兩個大舞台在墾丁大灣開唱，「馬念先」也將登台飆唱。圖／縣府提供
屏東縣政府今年打造「2020屏東獨立音樂季─唱給海聽」，8月28、29日每天中午12時半至晚上10時分兩個大舞台在墾丁大灣開唱，「馬念先」也將登台飆唱。圖／縣府提供

曾被譽為台灣年度流行音樂盛事的墾丁「春天吶喊」前年出走、「春浪」停辦，4月受疫情影響音樂季活動又停擺，疫情趨緩後國旅爆發，縣府繼去年在墾丁大灣舉辦「秋天不吶喊音樂節」，今年再打造「2020屏東獨立音樂季─唱給海聽」，8月28、29日每天中午12時半至晚上10時分兩個大舞台在大灣開唱，邀曾在「春吶」登台的獨立樂團，「動力火車」、「馬念先」也將同場飆唱。

縣府首度舉辦的「屏東獨立音樂季」，承續去年「秋天不吶喊」時段，有別於楊承琳、萬芳等大咖歌手，今年邀請14組知名獨立音樂人Marz23、P!SCO、海豚刑警、柯泯薰、Karencici、張三李四、四分衛、怕胖團、晨曦光廊、Spark皇毅、 TRASH、八十八顆芭樂籽、馬念先、動力火車等，不少曾在墾丁「春吶」登台演出過。

「提到音樂季，大家首先想到的都是墾丁！」屏東縣長潘孟安說，他出身恆春半島，也是資深樂迷，見證民間主辦的春天吶喊、春浪音樂季等活動，從獨立音樂到流行音樂蓬勃發展，在墾丁形成一股熱潮，不少樂團、藝人成名前都是從墾丁音樂季崛起，不論是不是樂迷都必定要來墾丁音樂季朝聖，甚至還有海外遊客慕名而來，這些音樂活動紛紛離開墾丁，「但到其他地方舉辦，味道都不對了」。

他說，希望音樂季回歸墾丁的聲音不斷，去年縣府嘗試舉辦「秋天不吶喊」音樂會，讓樂迷重溫享受音樂的美好，墾丁是音樂創作的天堂，加上近年縣府在屏東市舉辦「三大日音樂節」大受好評，決定在墾丁辦理獨立音樂季，給音樂人舞台，也希望再度喚回樂迷，「如果獨立音樂季迴響熱烈，縣府將每年辦理，成為墾丁新音樂品牌」；縣府表示，民眾可透過旅遊補助參與與以往不同的浪漫墾丁，詳情可上官網查詢。

屏東縣政府今年打造「2020屏東獨立音樂季─唱給海聽」，8月28、29日每天中午12時半至晚上10時分兩個大舞台在墾丁大灣開唱。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今年打造「2020屏東獨立音樂季─唱給海聽」，8月28、29日每天中午12時半至晚上10時分兩個大舞台在墾丁大灣開唱。記者潘欣中／攝影

墾丁 屏東縣

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