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屏東勝利之家庇護工場手作蛋捲中秋禮盒 助馬拉威貧童

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
勝利之家「膳工坊」庇護員工阿逢，是工坊裡手作挪威蛋捲的第一把交椅。圖／畢嘉士基金會提供
勝利之家「膳工坊」庇護員工阿逢，是工坊裡手作挪威蛋捲的第一把交椅。圖／畢嘉士基金會提供

今年中秋，畢嘉士基金會與屏東勝利之家合作，推出由勝利之家庇護工場手作挪威蛋捲，搭配馬拉威公平貿易咖啡或茶葉的中秋公益禮盒，銷售盈餘全數投入馬拉威獎助學金計畫，邀請大眾以實際消費，支持台灣身心障礙青年與馬拉威小農的自立，幫助馬拉威貧童穩定上學，有機會打破貧窮循環，翻轉未來。

「畢嘉士基金會」名稱取自曾來台行醫30年的挪威籍醫師畢嘉士，基金會長期投入馬拉威社區發展工作，協助貧童上學、家庭獲得乾淨飲水，也培力婦女發展生計；更引進當地公平貿易咖啡與茶葉，保障小農的生計。

今年中秋節，畢嘉士基金會和屏東勝利之家合作，1964年，畢嘉士醫師創立全台第一間小兒痲痺兒童之家，即屏東勝利之家的前身，50多年來鍥而不捨地為身心障礙者開創前途。這次中秋禮盒裡的「挪威蛋捲」，就是出自屏東勝利之家庇護員工之手。

屏東勝利之家1998年成立庇護工場「膳工坊」，販售各式麵包、餅乾與西點，其中以挪威蛋捲人氣最旺。挪威蛋捲的配方與技術，師承挪威籍宣教士的家傳配方，口味正宗，相較其他市售蛋捲的口感鬆軟，挪威蛋捲口感紥實酥脆，更可以嘗到細膩濃郁的烘烤香氣與蛋香味。

 庇護員工阿逢，是膳工坊製作挪威蛋捲的第一把交椅。挪威蛋捲從材料份量、製作時間、到手捲蛋捲的力道掌控，都需拿捏精準，阿逢天生固著的性格，在這項工作上發揮淋漓盡致。10年來，阿逢總是站在機台前，倒入麵糊、烘焙、塑形，精準完成每個步驟，確保每根蛋捲色澤、品質一致，好手藝更吸引饕客一再回購。

屏東勝利之家技輔老師王藝潔說，輕度智能障礙的阿逢，剛來時幾乎不講話，「有時事情做完，他會愣在一旁，不曉得接下來該做什麼。」如今，阿逢的退縮行為改善不少，王藝潔問話時，他會緩緩回答，還會主動聊天，與王藝潔分享家裡的事。

畢嘉士基金會執行長周文珍說，今年的中秋禮盒有庇護工場的手工蛋捲，結合公平貿易的咖啡與茶，用「相信」與「機會」，守護台灣身心障礙青年與非洲小農，盈餘會用在馬拉威獎助學金計畫，讓貧童擁有平等上學的機會，期盼消費者支持，一起用善意滾動更多希望。

購買畢嘉士中秋禮盒：https://bjorgaas.org.tw/fair.php

屏東勝利之家庇護工場「膳工坊」手作挪威蛋捲，是工坊的人氣商品。圖／畢嘉士基金會提供
屏東勝利之家庇護工場「膳工坊」手作挪威蛋捲，是工坊的人氣商品。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會《幸福美好》中秋禮盒，馬拉威公平貿易茶葉搭配屏東勝利之家庇護工場手作挪威蛋捲。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會《幸福美好》中秋禮盒，馬拉威公平貿易茶葉搭配屏東勝利之家庇護工場手作挪威蛋捲。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會《美好時光》中秋禮盒，一次品嚐馬拉威精品咖啡與公平貿易茶葉。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會《美好時光》中秋禮盒，一次品嚐馬拉威精品咖啡與公平貿易茶葉。圖／畢嘉士基金會提供
從材料份量、製作時間、到手捲蛋捲的力道掌控，阿逢精準掌握每個步驟，好手藝吸引顧客一再回購。圖／畢嘉士基金會提供
從材料份量、製作時間、到手捲蛋捲的力道掌控，阿逢精準掌握每個步驟，好手藝吸引顧客一再回購。圖／畢嘉士基金會提供

挪威 中秋節 屏東

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