高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

受西南風增強造成旺盛對流，高雄市今天凌晨部分地區雷雨交加，岡山、路竹、湖內、仁武等地區許多路段淹水，警方在淹水路段拉起封鎖線，封閉交通，有人在臉書打趣留言，「因為七夕太多人發毒誓」。

根據中央氣象局資料，到今天上午7點30分，岡山區24小時推移累積雨量有 230毫米、路竹246.5毫米、大社區196.5毫米、橋頭區176.5毫米、仁武區161毫米、湖內區151毫米，是高雄雨量較多的地區。

湖內區鐵道巷今天凌晨2點50分已經淹水，路竹區太平路262巷在凌晨5點多淹水後，警方因涵洞積水上升，恐影響人車安全，立即拉起封鎖線封路。今天凌晨3點多，仁武區鳳仁路與澄觀路附近也因雨積水，直到清晨路面積才消退。