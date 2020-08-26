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高雄大雨滂沱 岡山及路竹達一級淹水警戒
中央氣象局針對嘉南地區發布大雨特報，高雄地區今早大雨滂沱，其中多處地區發布一級與二級淹水警戒，民眾需多加留意。
據氣象局表示，受西南風增強影響，今天水氣增多，中南部出現陣雨或雷雨的機率高，易有局部大雨或豪雨伴隨短時強降雨發生。
其中水利署也針對高雄市路竹區、岡山區發布一級淹水警戒，橋頭區、大社區、楠梓區發布二級警戒。預估周四、周五西南風增強且水氣偏多，中南部仍有局部大雨或豪雨發生的機率。
高雄氣象站觀測高雄市24小時推移累積雨量，至今早7點40分為止，雨量超過200毫米的地區有岡山區及路竹兩地，其中岡山累積雨量達238.5毫米，路竹區達250毫米。燕巢、大樹、橋頭、梓官、彌陀、阿
蓮、湖內、大社、楠梓、、仁武、鳥松及三民、苓雅等區，累積雨量都已破百毫米。
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