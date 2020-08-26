高市豪雨落雷停電 9處水位警戒

高雄市今天清晨有間歇性豪雨伴隨落雷，很不平靜，雨勢最大在岡山、路竹、仁武一帶，岡山累積12小時的雨量逾213毫米，最大時雨量在路竹區有83.5毫米，市府發布9處水位警戒。

清晨近2時許，岡山、路竹等地區一帶雨勢很大，落雷閃電不斷，還有間歇停電等，最大時雨量出現在路竹區是83.5毫米，其次岡山一帶也飆破80毫米，至清晨6時統計顯示12小時累積雨量岡山區213毫米，路竹區也破200毫米。

豪大雨不斷造成市區多處積水，包括仁武、鳥松區一帶及澄觀路積水近半個輪胎深，湖內區太平路262巷函洞也有積水近20公分，警方都緊急拉起封鎖線，以免民眾不察發生意外。

清晨的豪大雨雷擊造成岡山、路竹區間歇性停電，還有民眾通報電線桿冒煙疑似雷擊所致，不過消防局未接獲相關通報。

清晨積水地區仍以地勢低窪排水不佳的澄觀路一帶為主，水深一度有半個輪胎深，員警緊急出動拉起封鎖線，以防人車通行發生意外。另外，湖內路太平路函洞也因為積水20公分，員警封路禁止人車通行。不過相關積水處已經在雨勢緩和後逐漸消退。

豪雨不斷造成部分地區已達水位警戒，包括後勁溪排水：大社排水、田中央橋、八涳橋。土庫排水：潭底橋、嶺拔林橋、潭子底。典寶溪排水：筆秀橋、寶公橋、八寶橋等都一級警戒，相關排水已近滿水位，水流湍急，水利局表示，一旦雨勢不停，恐會滿溢。

高雄氣象站資料至上午6時顯示，高雄市24小時累積雨量最大在岡山區是213毫米、路竹區是226毫米。

上午7時以後，市區持續大雨，上班上課人車陸續出門，有部分地區零星積水，交通已經顯得壅塞難行。