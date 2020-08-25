氣象預報明有強降雨 陳其邁巡抽水站、水利局啟動應變

中央氣象局氣象預報高雄市明天凌晨將有一波強降雨，高雄市水利局今天晚間成立緊急應變小組進駐水情中心，市長陳其邁傍晚先視察鹽埕區七賢抽水站，了解抽水站防汛應變措施，並允諾會向中央爭取預算改善整個抽水站排水範圍的相關設施。

七賢抽水站5月21日大雨期間，抽水機因吸入異物造成葉輪脫離，無法及抽排鹽埕區大量的雨水進愛河，以致鹽埕區很多區域嚴重積水。面對氣象預報明天凌晨的強降雨，水利局向陳其邁表示，已完成2台主抽水機檢修作業，另增加14台臨時性抽水機因應，同時啟動全市預抽機制，排空市區箱涵水位以降低淹水機率。

水利局長蔡長展說，七賢抽水站已設35年，水利局規畫從整個排水區域做整體改善，包括將柴山區域的雨水做截流溝渠，直接截流到愛河，不要像目前還要經過鹽埕區再排進愛河；另外，擴充抽水站抽水功能到每秒10立方米，為此要同時擴大下水道。