高雄小港區停水11天居民叫苦 水公司減水費

高雄市小港區坪頂里、大坪里居民因自來水管破管漏水，有11天幾乎無水可用，立委賴瑞隆、市議員陳麗娜及陳致中等人都為居民發聲，今天協調補助措施，水公司同意減免用水戶水費及基本費，補償住戶損壞的用水設備，由居民向里辦公處申請，經水公司會勘審核，每件補助1500元，從速從寬辦理。

賴瑞隆、陳麗娜、陳致中等人近期陸續接獲小港區高松、大坪頂地區投訴，抱怨無水可用，家裡抽水馬達也因空轉燒壞，只好花錢到汽車旅館洗澡，苦不堪言，民代要求自來水公司盡快處理。

賴瑞隆表示，自來水公司高松加壓站出水管500毫米（mm）推進管，埋設超過20年，位於大型排水箱涵下方，長期受汙水侵蝕而漏水，供應大坪頂地區用水的8000噸位配水池水位持續下降，造成周邊用水戶水壓不穩、無預警停水多日，有住戶抽水馬達損壞。

22日第一次協調，台水公司設臨時加水站、水車供民眾加水，居民要求台水公司加速搶修，並提出賠償方案及供水管線改善措施。

賴瑞隆今邀台水公司副總經理王明孝、坪頂里長梁憲宗、大坪里長梁敬德等人第二度協調，王明孝說，已完成新厝路加壓站更新工程及高松加壓站漏水管線修復，規畫年底前完成高松路新設推進管線工程，未來透過雙向供水，可更穩定大坪頂供水。

自來水公司七區管理處長武經文說，今天協調共識是，8月14日起計算至復水日（24日），共計11天，水公司減免用水戶水費及基本費，補償住戶損壞的用水設備，由居民向里辦公處申請，經水公司會勘審核，每件補助1500元，台水人員會依據用戶提報的單據逐戶勘查。