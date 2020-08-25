震撼視覺的書踏藝術「压光」展 即日起在屏美術館展出

第19屆台新藝術獎提名觀察人林育世，邀請滅劇場藝術總監胡嘉展出獨樹一格的當代書藝，融合書藝與舞踏身體結合的「压光」展，將於即日起至12月27日在屏東美術館202展覽室展出。

胡嘉在「書踏藝術」中將當代書藝與舞踏身體的結合，連結並實踐源自日本戰後發生的舞踏藝術心法，既承托了侘寂美學的可能性，又將台灣當代書藝的共時性思考，開展出不同於日本舞踏尋常可見的生死辯證，還有台灣當代美學傳統裡較為厚實的禪意境界。

藝術家胡嘉集武術、舞踏、書畫領域於一身，2008年創立滅劇場，並獨立籌辦了三屆「台灣國際黯黑舞蹈節」。

策展人林育世表示，這次展覽取名「压光」（壓光），來自攝影術語，指的是在逆光的拍攝環境裡，攝影者以補充光源的方式將原本拍攝對象物曝光不足的條件扭轉過來，甚至壓過背景的自然光照條件。

林育世還說，展覽中，喻意著用顛覆性的視角重新觀看書藝，讓藝術有新的詮釋動力，像強烈的靈光一樣，壓過既有框架，重組藝術與文化的編碼。

屏東縣政府文化處表示，藝術家胡嘉除了以身體舞踏結合書藝，也頻繁地將書藝應用在視覺與表演藝術的跨域操作之中。