精品咖啡豆評鑑開跑 縣府盼屏東咖啡走向世界水準

屏東縣政府今天舉辦屏東精品咖啡評鑑活動，並邀請2019WCE世界盃拉花大賽亞軍陳顥元，進行咖啡沖煮示範秀，不僅展示令人驚豔的拉花作品，現場的另一名國際咖啡杯測大師世界冠軍卓瑞賢，也與屏東縣長潘孟安一同進行咖啡杯測儀式，同時也宣告今年咖啡評鑑活動正式啟動。

屏東精品咖啡評鑑活動為屏東咖啡界的盛事，目前已連續舉辦五年，同時也讓屏東的咖啡在國際間占有一席之地，其中，包含2019WCE世界盃拉花大賽亞軍陳顥元，以及2019 ICTMC國際咖啡杯測大師賽冠軍卓瑞賢都是賽事中的佼佼者。

屏東縣政府指出，台灣國產咖啡產量不及國外咖啡產區量大，發展歷史也不及歐美國家來得悠久，但憑藉農民種植的用心與優秀青年努力鑽研，讓屏東咖啡的品質及風味，擁有在地產區獨特性，並達到世界級水準。

屏東縣長潘孟安表示，辦理精品咖啡評鑑活動深具意義，屏東是臺灣種植並生產咖啡的大縣，縣府極力推廣咖啡產業經濟發展，創造結合咖啡產業與觀光為主的經濟體系，推廣咖啡產業發展，並鏈結周邊觀光旅遊，協助咖啡農民拓展銷售通路。

縣府原住民處指出，將邀請臺灣咖啡評鑑團隊「台灣咖啡研究室」（TCL）領軍專業評審群並偕同屏東在地原鄉咖啡品質鑑定人才共10位，一同為屏東咖啡做品質專業鑑定，獲獎莊園也將代表屏東縣參加今年度臺灣國產咖啡豆評鑑賽，為縣內爭取佳績。