澎湖縣庇護工場「魔豆小舖」 月餅蛋黃酥口感再升級

澎湖縣庇護工場「魔豆小舖」今天舉辦中秋月餅新品發表會，推出全新「月娘酥」、「菠蘿蛋黃酥」、「奶香相思酥」月餅。縣長賴峰偉先認購500盒中秋月餅，支持身障工作者就業。

魔豆小舖有12名庇護員工，今年共推出5種中秋月餅禮盒，分別是3入、6入、9入、12入及15入裝，禮盒內含月娘酥（金莎蛋黃）、菠蘿蛋黃酥、奶香相思酥，可任意搭配。即日起至9月30日接受預購，預購期間享9.5折優惠，大宗訂購另有優惠，訂購滿5千元可享縣內免費運送。訂購專線：魔豆小舖庇護工場06-9276422、魔豆手作工坊06-9274992。

賴峰偉表示，「魔豆小舖」是澎湖縣首家身心障礙者庇護工場，也是他在第二任縣長任內協助成立，當時的學員現在已有兩人轉銜至一般職場，穩定就業。

賴峰偉說，每一顆月餅，從搓餡、包料、烘烤，製作出美味可口的烘焙產品，都可感受到身障朋友對生命認真的態度，每一口都化成無限甜蜜的幸福感。他呼籲鄉親踴躍支持購買魔豆小舖產品，支持身心障礙者就業。