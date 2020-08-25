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澎湖縣庇護工場「魔豆小舖」 月餅蛋黃酥口感再升級

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
澎湖縣庇護工場魔豆小舖的「菠蘿蛋黃酥」，令人垂涎。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣庇護工場魔豆小舖的「菠蘿蛋黃酥」，令人垂涎。圖／澎湖縣政府提供

澎湖庇護工場「魔豆小舖」今天舉辦中秋月餅新品發表會，推出全新「月娘酥」、「菠蘿蛋黃酥」、「奶香相思酥」月餅。縣長賴峰偉先認購500盒中秋月餅，支持身障工作者就業。

魔豆小舖有12名庇護員工，今年共推出5種中秋月餅禮盒，分別是3入、6入、9入、12入及15入裝，禮盒內含月娘酥（金莎蛋黃）、菠蘿蛋黃酥、奶香相思酥，可任意搭配。即日起至9月30日接受預購，預購期間享9.5折優惠，大宗訂購另有優惠，訂購滿5千元可享縣內免費運送。訂購專線：魔豆小舖庇護工場06-9276422、魔豆手作工坊06-9274992。

賴峰偉表示，「魔豆小舖」是澎湖縣首家身心障礙者庇護工場，也是他在第二任縣長任內協助成立，當時的學員現在已有兩人轉銜至一般職場，穩定就業。

賴峰偉說，每一顆月餅，從搓餡、包料、烘烤，製作出美味可口的烘焙產品，都可感受到身障朋友對生命認真的態度，每一口都化成無限甜蜜的幸福感。他呼籲鄉親踴躍支持購買魔豆小舖產品，支持身心障礙者就業。

社團法人澎湖縣照顧服務協會表示，魔豆小舖庇護工場今年推出闔家喜愛的口味，特選北海道十勝紅豆餡，入口即化香濃甜而不膩，大人小孩都愛吃，去年熱賣的蛋黃酥一改傳統月餅皮，升級如餅乾般酥脆的菠蘿皮，蜜漬紅豆內餡裹上整顆蛋黃，口感層次再升級。月娘酥餅如其名，如滿月般的外型，勾起濃濃過節氣氛，一口咬下細碎的內餡，如同月娘身邊滿天的星子，化在嘴裡齒頰留香。

澎湖縣庇護工場「魔豆小舖」推出全新「月娘酥」、「菠蘿蛋黃酥」、「奶香相思酥」月餅。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣庇護工場「魔豆小舖」推出全新「月娘酥」、「菠蘿蛋黃酥」、「奶香相思酥」月餅。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣府與議會為庇護工場「魔豆小舖」行銷月餅。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣府與議會為庇護工場「魔豆小舖」行銷月餅。圖／澎湖縣政府提供

月餅 庇護工場 澎湖

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