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院民疫情阻相見 屏東創世七夕圓夢讓夫妻團聚

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
8名小朋友裝扮成玉兔迎接2對因疫情久未相見的植物人夫妻。記者陳弘逸／攝影
8名小朋友裝扮成玉兔迎接2對因疫情久未相見的植物人夫妻。記者陳弘逸／攝影

創世基金會屏東分院今天上午舉辦「情人節柚相見」義賣活動，並邀請8名小朋友裝扮成玉兔，為中秋節應景，並邀請兩位長期照顧植物人妻子不離不棄的丈夫到場，他們跟妻子在疫情期間宛如牛郎織女受阻隔無法相見。

創世屏東分院每年中秋節都會舉辦文旦柚義賣義賣活動，本次由台南麻豆清泉果園提供，且該果農已連續支持創世屏東院長達5年，今年也再度發起「情人節柚見愛」提供文旦柚義賣。

創世屏東分院表示，院區內目前有54名個案，平時家屬探視親人的頻率就很高，但今年2月受疫情影響，安養院內實施門禁管制，因此親屬無法前往探視家人，體重有明顯下降的趨勢。

創世屏東分院林艾樺說，植物人長期躺在床上，整年下來體重並不會有太大的變化，但近期照顧院內植物人時，卻赫然發現在沒有家屬探視的情況下，約4個月左右，有不少患者體重減少了大約3到4公斤。

有鑑於此創世屏東分院，隨著近期疫情趨緩，院區也開始有條件開放探視，或利用視訊等方式，協助家屬探親。

中洲建設有限公司董事長黃啟倫，今年得知文旦柚義賣消息後，第一時間即預訂2百箱文旦。黃啟倫與妻子今天上午也出席「情人節柚相見」義賣活動，並再額外加碼2百箱。

中洲建設有限公司董事長黃啟倫表示，聽聞近期院區的情況以及家屬故事，更感受到支撐一個植物人家庭非常不容易，因此，希望透過購買文旦能拋磚引玉，讓社會提供植物人更多的幫助。

「情人節柚相見」義賣，分別為5斤文旦柚399元、10斤699元，紅文旦699元；另有植愛月餅禮盒330元，加贈義工手作零錢包。即日起開放預訂，助植物人常年服務。預訂專線：（08）721-0038。

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中洲建設有限公司董事長黃啟倫（中）為響應義賣購買2百箱文旦。記者陳弘逸／攝影
中洲建設有限公司董事長黃啟倫（中）為響應義賣購買2百箱文旦。記者陳弘逸／攝影
創世基金會屏東分院今天上午舉辦「情人節柚相見」義賣活動。記者陳弘逸／攝影
創世基金會屏東分院今天上午舉辦「情人節柚相見」義賣活動。記者陳弘逸／攝影
「情人節柚相見」活動有多樣義賣商品供民眾選購。記者陳弘逸／攝影
「情人節柚相見」活動有多樣義賣商品供民眾選購。記者陳弘逸／攝影

義賣 文旦 植物人

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