高雄市抽驗中元祭祀食品6件不合格 移所轄衛生局處辦

高雄市政府衛生局抽驗中示節祭祀食品，在水果行、超市、傳統市場、餐飲業、烘焙業者、賣場等處，抽驗99件蔬果、豆製品、肉品及水產加工品、糖果餅乾等相關祭祀食品，依產品種類進行農藥殘留、防腐劑、 規定內外著色劑等檢驗項目。結果有6件不符規定，其中2件芹菜、2件秋葵，檢出農藥殘留不符規定；男有2件標示不符規定，不合格率6%。違規同批產品都已飭令下架，並依法移請所轄縣市衛生局辦理。

高雄市衛生局表示，這次抽驗99件中元節祭祀用相關食品，包含蔬果24件、肉品及水產加工品21件、餅乾零食19件、豆製品18件、祭祀用三牲等糕餅類17件。檢驗結果有4件蔬菜農藥殘留不符規定，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查2件芹菜、2件秋葵供貨來源是外縣市，已移請所轄衛生局辦理。另外2件包裝食品飛尼軟糖與金桔糖，檢出食用色素，但外包裝卻未有該食用色素的標示，疑有產品標示不實，經查來源商為外縣市，也已移請所轄衛生局辦理。