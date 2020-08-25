高市新任民政局長閻青智熟悉區里 致力縮小城鄉差距

高雄市新任民政局長閻青智先後在高雄縣政府時代及縣市合併後的高雄市府任職，瞭解全巿各區里，新市長陳其邁團隊有不少成員知道民政局長是他，幾乎一致表示是很合適的人選。他一上任也立即以區政平衡發展為努力方向，希望縮短城鄉差距。

閻青智62年次，今年47歲，是外省第二代。他說，母親是高雄旗山人，自己在眷村長大，過去有機會接觸原高雄縣和原高雄市的區里基層，對高雄有深厚的感情。高雄市長補選期間，他即為陳其邁團隊做了很多基層聯繫。

閻青智說，在高雄縣前縣長楊秋興任內得以在縣府任職，縣市合併之後曾到民政局任專員，對於區里發展的城鄉差距很有感觸，原縣區許多地方的基礎建設要加強，他會盡力幫助原縣區的區里加強這些建設，縮小城鄉差距也是市長陳其邁關心的事。

高雄市除3個原住民行政區，部分區長才調整過，戶政組織也整併過，新的民政局長上任，會不會再調整區政、戶政人事？閻青智表示，戶政是組織精簡，減少戶政事務所數，增加戶政辦公室；戶政作業有標準作業流程，組織精簡前後都不會有大太變動；區公所的部分，會視各地方狀況再看看，會有適才適所的討論，不會有政治考量。