快訊

台積電連4次大手筆買地 謝金河：十分不尋常

避免1+1>2！下半年新冠、流感齊來 症狀相似如何區分？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市新任民政局長閻青智熟悉區里 致力縮小城鄉差距

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市新任民政局長閻青智表示會盡力縮小區里的城鄉差距。圖／本報資料照片
高雄市新任民政局長閻青智表示會盡力縮小區里的城鄉差距。圖／本報資料照片

高雄市新任民政局長閻青智先後在高雄縣政府時代及縣市合併後的高雄市府任職，瞭解全巿各區里，新市長陳其邁團隊有不少成員知道民政局長是他，幾乎一致表示是很合適的人選。他一上任也立即以區政平衡發展為努力方向，希望縮短城鄉差距。

閻青智62年次，今年47歲，是外省第二代。他說，母親是高雄旗山人，自己在眷村長大，過去有機會接觸原高雄縣和原高雄市的區里基層，對高雄有深厚的感情。高雄市長補選期間，他即為陳其邁團隊做了很多基層聯繫。

閻青智說，在高雄縣前縣長楊秋興任內得以在縣府任職，縣市合併之後曾到民政局任專員，對於區里發展的城鄉差距很有感觸，原縣區許多地方的基礎建設要加強，他會盡力幫助原縣區的區里加強這些建設，縮小城鄉差距也是市長陳其邁關心的事。

高雄市除3個原住民行政區，部分區長才調整過，戶政組織也整併過，新的民政局長上任，會不會再調整區政、戶政人事？閻青智表示，戶政是組織精簡，減少戶政事務所數，增加戶政辦公室；戶政作業有標準作業流程，組織精簡前後都不會有大太變動；區公所的部分，會視各地方狀況再看看，會有適才適所的討論，不會有政治考量。

高雄市 陳其邁 縣市合併

延伸閱讀

陳其邁「上任即上工」盤點韓政策

邁接手防疫遇開學 「依中央標準」

陳其邁首主持防疫會議 因應開學季促阻絕境外移入

陳其邁盤整韓國瑜「滿天星」計畫 教育局重新評估配套

相關新聞

高市新任民政局長閻青智熟悉區里 致力縮小城鄉差距

高雄市新任民政局長閻青智先後在高雄縣政府時代及縣市合併後的高雄市府任職，瞭解全巿各區里，新市長陳其邁團隊有不少成員知道民...

逢大雨便淹 仁武私設工業區「像孤兒」

高雄市仁武區竹後里有近百家工廠群聚發展，因地形低窪排水不良，每逢大雨淹積水嚴重，廠商陳情多年未能解決，哀嘆私設工業區猶如...

台鹽推漁電共生 永安漁民觀望

台鹽綠能推展「漁電共生」，嘉義、台南專區申請案接連過關，還將延伸到高、屏沿海。台鹽董事長陳啟昱昨表示，將在高雄永安建置6...

10月集團婚禮 屏東走海島風

高雄市與屏東縣今年集團婚禮都訂在光輝10月舉行，屏東選在墾丁，要替新人打造碧海藍天的南洋海島婚禮，即日起報名。高雄將在棧...

中油大林廠外海 漏油清完了

高雄中油大林廠外海前晚發生船隻卸油汙染事件，因海上輸油浮蛇管破裂，外洩約4公秉輕質原油，漁業署通報各漁會提高警覺。中油表...

屏東創意廣告節徵件 網紅撞臉高雄市長

高雄市長陳其邁今宣誓就職，有眼尖網友發現他居然出現在屏東創意廣告節的宣傳影片？有網友打趣邁邁市長甫上任就加強高屏交流。原...

黃偉哲頒獎沒戴口罩要罰？高市衛生局：就職典禮不屬8大類場所

中央流行疫情指揮中心針對8大類場所要求戴口罩，台南市長黃偉哲出席典禮上台頒獎未戴口罩，被衛生所開出3千元罰單。高雄市長陳...

38名原鄉長者用不協調姿勢 從千歲水中芭蕾舞團畢業

屏東小墾丁渡假村戶外游泳池今天舉辦「千歲水上芭蕾」畢業典禮，38名60歲以上的偏鄉原住民長輩接受10周的水中有氧芭蕾訓練...

為綠島永續觀光 東縣環保局推油水截留器防汙水入海

因應綠島近年來觀光蓬勃發展，今年暑假因疫情解封遊客暴量，根據東管處統計資料顯示，今年至8月23日止登島遊客人數23萬26...

高市私設工業區嘆像「孤兒」淹水十幾年無法解決

高雄市仁武區竹後里有近百家工廠群聚發展，因地形低窪排水不良，每逢大雨淹積水嚴重，廠商陳情多年未能解決，哀嘆私設工業區猶如...

漁電共生計畫延伸高雄 台鹽宣布在永安區建60公頃專區

台鹽綠能今日宣布，將在高雄永安區啟動新階段漁電共生計畫，規劃建置60公頃戶外型漁電專區，未來可望為高雄帶入20億以上的投...

阻絕河川垃圾 設置河面攔除設施打造親水家園

阻絕垃圾排入河川造成生態浩劫，屏東縣政府在河川匯流處及市區內排水設置7處河面垃圾攔除設施，責由專人每周針對河川、區域排水...

熱門新聞

環狀線最後一塊拼圖 北市明起舉辦東環段公聽會

新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

嘉義市10大事故路口這路段有5處 9月路口安全大執法

三義垃圾車遭退運來回百公里 只因夾雜資收物

八德三元宮前改單行道 已取締80件最高開罰1800元

2020新北市河海音樂季 9月12日起連4周43組樂手飆唱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。