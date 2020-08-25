澄清湖出現捕獸夾 流浪犬腳掌遭夾爛命危

台灣動物緊急救援小組今天指出，日前在澄清湖風景區救援一隻黑色流浪犬，其左前腳遭捕獸夾夾爛並露出白骨有生命危險。自來水公司七區管理處表示，非管理處放置，會加強查緝。

高雄市動物保護處表示，一旦查獲違法放置捕獸夾，將依動保法裁處最高新台幣7萬5000元。動保處統計，去年受理被捕獸夾夾到的犬貓救援案件共32件，今年1月到4月救援16件。

台灣動物緊急救援小組指出，上星期接獲通報表示在澄清湖後門靠近棒球場一帶，發現一隻黑犬腳掌被捕獸夾夾到見骨且支離破碎，人員將黑犬緊急送醫並手術進行截肢，目前仍有生命危險。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，目前法令雖立法禁用捕獸夾，但犬貓及野生動物遭捕獸夾傷害的案例時有所聞，這次還出現在澄清湖風景區，令人憂心。

救援小組強調，使用捕獸夾違反「動物保護法」，如果導致貓狗重傷或死亡會加重處罰，呼籲民眾勿使用殘忍的殺戮工具。