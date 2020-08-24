海洋悲歌一天兩起 鯨豚擱淺魂斷金門海岸

金門今天發生兩起鯨豚死亡事件，海巡署第九岸巡隊表示，這是今年金門地區發生的第13及第14起鯨豚擱淺岸際死亡案，將請相關單位了解事故原因，作為保育任務規劃依據。

金馬澎分署第九（金門）岸巡隊表示，金門本島金湖鎮新湖漁港安檢所及烈嶼第三機動巡邏站分別在今天上午7時及9時50分接獲民眾通報，在金湖鎮南方白龍橋岸際沙灘，以及烈嶼鄉南方東林海岸各發現一隻死亡鯨豚。

金門岸巡隊參謀主任刁子敬表示，岸巡人員到場發現白龍橋岸際沙灘鯨豚是寬脊鼠海豚，長75公分、寬20公分，屍體腫脹、眼球脫出而且皮膚脫落，為未成年體；另烈嶼鄉東林海岸鯨豚則是屍體不全，無法判別物種，死亡原因都不明。

刁子敬表示，兩隻死亡鯨豚後續交由金門縣政府水產試驗所採樣冰存，並已將「鯨豚救援紀錄處理單」上傳至「鯨豚救援通報群組」及「海洋保育類野生動物救援組織網」。

海巡署表示，金門地區今年數起死亡鯨豚案，案件發生時間間隔約15至30天，且多發生在大金門地區；但今天發生的兩起死亡鯨豚案件分別在金門本島及烈嶼地區，時間相近但距離遠，金門岸巡隊已請縣府水產試驗所了解事故原因，作為保育任務規劃依據。