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澎湖媽祖文化園區 賴峰偉：文化及媽祖為主體

中央社 / 澎湖24日電

澎湖縣政府計畫推動「澎湖媽祖文化園區」，今天邀規劃設計的建築師事務所簡報。澎湖縣長賴峰偉指示，媽祖文化園區以文化性為主，區內可陳設媽祖一生的故事，讓遊客對媽祖生平有更多瞭解。

除了簡報計畫內容受到關注，受委託規劃的楊欽富事務所負責人正是今天走馬上任的高市府都市發展局長楊欽富。有關未來如何執行計畫，楊欽富接受中央社記者電話採訪回應，他不會履行簽約，但會辦理註銷楊欽富事務所開業證書。高市府人事處表示，依公務人員服務法規定，公務人員不能兼職。

澎湖縣政府縣務會議邀請「澎湖媽祖文化園區」規劃設計廠商楊欽富建築師事務所簡報。事務所指出，媽祖銅像配置設立兩種方案，一是神像方位向北偏西25.5度，讓澎湖各地人民可以看見媽祖像的正面與側面，另一種設計朝向正西向，從馬公港進出海船隻都可看見媽祖正面。

簡報人員指出，文化園區工程分一、二期；一期工程為神像廣場，位在重光開發區東方公有地上，二期工程為文化園區景觀及二期停車場工程，位在遠航重光開發區內，園區包含戶外表演場、瞻仰廣場、柱列廣場及海洋廣場，敬仰大道採和緩階梯步道設計。

計畫內容顯示，媽祖雕像高48公尺、基座約4公尺，可俯視澎湖群島內海海域，成為觀光新景點；千里眼、順風耳雕塑左右對稱設置。基座為大廳、展示、教育與商業功能空間，基座採螺旋式坡道，頂端可做為觀景露台與空中庭園。

園區會大量植栽綠美化，以原生草本植物或是耐旱耐風耐鹽耐貧瘠植栽塑造草原景觀，另規劃步道或木棧道等。

媽祖文化園區將落腳重光開發區，目前正進行園區規劃設計，預計民國111年11月完工。

媽祖 澎湖

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