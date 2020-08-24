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屏東創意廣告節徵件 網紅撞臉高雄市長

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東創意廣告節邀請知名YouTuber藍亦明拍攝的宣傳影片，藍亦明長像神似高雄市長陳其邁，網友喜歡玩他們的撞臉哏，意外幫屏東創意廣告節打知名度。圖／屏東縣政府提供
屏東創意廣告節邀請知名YouTuber藍亦明拍攝的宣傳影片，藍亦明長像神似高雄市長陳其邁，網友喜歡玩他們的撞臉哏，意外幫屏東創意廣告節打知名度。圖／屏東縣政府提供

高雄市長陳其邁今宣誓就職，有眼尖網友發現他居然出現在屏東創意廣告節的宣傳影片？有網友打趣邁邁市長甫上任就加強高屏交流。原來是屏東創意廣告節邀請知名YouTuber藍亦明拍攝的宣傳影片，二人過去經常因長相相似度高被網友大玩撞臉梗，卻意外幫屏東創意廣告節打知名度。

屏東創意廣告節今年邀請知名網紅及YouTuber擔任入圍者導師，包括藝人「又仁」、「台客劇場 TKstory」團隊、熱愛台灣與米漿的國外網紅「LoganDBeck 小貝」、及HowFun團隊的靈魂人物藍亦明等人，每位YouTuber各自拍影片宣傳屏東。 

藍亦明為屏東廣告節拍攝宣傳影片中化身拉麵師傅，直到片尾才打出其實是推銷創意，影片搞笑且無厘頭演出引發熱議，影片底下留言評論一致性歪樓，不斷湧入恭賀市長當選的留言，紛紛提到當選高雄市長促使高屏交流，眾多網友表示欣慰。 

其實藍亦明神似陳其邁，許多網友喜歡玩他們的撞臉哏，曾有網友把二人的照片拿來做九宮格圖片，在網路上流傳，讓大家猜猜誰才是邁邁。影片在8月16日上架，至今有5萬觀看次數，也為今年屏東創意廣告節帶來話題。

 縣府傳播暨國際事務處表示，高屏生活圈息息相關，之前南高屏縣市合作緊密，開心網友幫忙「撮合」邁邁市長來幫忙行銷，符合屏東創意廣告節的精神「用你的創意，挑戰我們的心臟！」創意廣告節仍在徵件，開放投稿至9月13日，分兩階段評選，首獎獎金高達50萬。

屏東創意廣告節邀請知名YouTuber藍亦明拍攝的宣傳影片，藍亦明長像神似高雄市長陳其邁，網友喜歡玩他們的撞臉哏，意外幫屏東創意廣告節打知名度。圖／屏東縣政府提供
屏東創意廣告節邀請知名YouTuber藍亦明拍攝的宣傳影片，藍亦明長像神似高雄市長陳其邁，網友喜歡玩他們的撞臉哏，意外幫屏東創意廣告節打知名度。圖／屏東縣政府提供
屏東創意廣告節開放投稿至9月13日，分兩階段評選，首獎獎金高達50萬。圖／屏東縣政府提供
屏東創意廣告節開放投稿至9月13日，分兩階段評選，首獎獎金高達50萬。圖／屏東縣政府提供

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