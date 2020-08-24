澎湖減塑輕旅行 飲水機及智慧資源回收機啟用

「國人到澎湖來旅遊，可好好的享受奉茶」，環保署在澎湖設置飲水機與智慧資源回收機，今天正式啟用，遊客自備環保杯，隨時可取得飲水資源，落實無塑生活的願景。

環保署與澎湖縣政府主辦的「菊島綠生活、減塑輕旅行」活動，環保署副署長蔡鴻德代表捐贈澎湖縣15台飲水機和5台ECOCO智慧資源回收機，由縣長賴峰偉代表接受並體驗，籲請國人從今天開始到澎湖旅遊，可自備環保杯來享受「奉茶」，隨手回收做環保，響應源頭減量與資源永續，但飲水機和智慧資源回收機數量還無法普及，環保署可再普設，共同守護澎湖美麗的海島。

賴峰偉表示，環保局綠色採購獲優等，其中在海洋維護與減塑行動，如打撈和收購三層網總長度達640公里，可繞台灣一圈，海底打撈有7萬5000公尺，淨灘169場1萬8000多人，清理海岸線229公里，海廢有330噸；至於淨海，3年內打撈沉網等18萬公尺，2年來已打撈出14萬公尺，其餘4萬公尺在明年完成，可足為國內的標竿。

賴峰偉指出，減塑最重要有沒有心而已，以澎湖有34家餐廳與9家外燴業者，也都共同簽署不使用一次性餐具，否則單單以澎湖來計，所使用的筷子就有86座台北101的高度，餐巾可覆蓋38座籃球場；老人餐食也自9月1日起全部使用環保餐盒與推動青青社區，落實減塑，營造澎湖成為一級棒的好地方。

蔡鴻德表示，澎湖擁有最長的海岸線，海洋廢棄物與大批遊客帶來的垃圾，決定率先在澎湖設置飲水機和ECOCO智慧資源回收機，只要加入「奉茶APP」系統，可快速取得飲水源，落實低碳無塑輕旅遊的環保城市，讓每一塊土地與海岸線都乾淨，未來期盼能做到每一村里都有，達到減塑的目標。

賴峰偉今天也表揚澎湖推動綠色採購績優業者，包括佳朋開發、亞太環科中華電信新研綠能科技與上境科技等5家的企業與團體，並實地了解海廢治理與資源回收減塑成果。