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38名原鄉長者用不協調姿勢 從千歲水中芭蕾舞團畢業
屏東小墾丁渡假村戶外游泳池今天舉辦「千歲水上芭蕾」畢業典禮，38名60歲以上的偏鄉原住民長輩接受10周的水中有氧芭蕾訓練後，今天由屏東縣衛生局局長施丞貴等人頒發畢業證書。
「千歲水上芭蕾」策展人黃耀寬指出，根據日本經驗，每逢業者淡季都會開放社區銀髮族做水中體適能訓練，他接洽飯店業者借用游泳池，讓計畫成真。
「千歲水上芭蕾」去年首辦，僅有牡丹鄉四林村文化健康促進站，30名超過60歲長者參加，今年開放3個文健站、1個社區關懷據點共38名長者參加。
歷經10周的水中有氧芭蕾訓練，38名長者在今天結業，由施丞貴、屏東縣議員林采穎、牡丹鄉衛生所主任鄭泰春等人頒發畢業證書。
施丞貴說，台灣步入高齡化社會，屏東高齡人口達17.6%，透過有益身心健康的活動，讓長者促進健康延緩老化。
立委伍麗華辦公室主任邱琼如說，伍麗華團隊會持續爭取長照預算投入偏鄉預防醫學，結合衛福部醫療資源送進部落，讓原鄉長輩能活躍老化。
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