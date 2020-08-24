快訊

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

38名原鄉長者用不協調姿勢 從千歲水中芭蕾舞團畢業

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣衛生局長施丞貴（左）頒感謝狀給銀髮族健康管理教練葉秝均。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣衛生局長施丞貴（左）頒感謝狀給銀髮族健康管理教練葉秝均。記者陳弘逸／翻攝

屏東小墾丁渡假村戶外游泳池今天舉辦「千歲水上芭蕾」畢業典禮，38名60歲以上的偏鄉原住民長輩接受10周的水中有氧芭蕾訓練後，今天由屏東縣衛生局局長施丞貴等人頒發畢業證書。

「千歲水上芭蕾」策展人黃耀寬指出，根據日本經驗，每逢業者淡季都會開放社區銀髮族做水中體適能訓練，他接洽飯店業者借用游泳池，讓計畫成真。

「千歲水上芭蕾」去年首辦，僅有牡丹鄉四林村文化健康促進站，30名超過60歲長者參加，今年開放3個文健站、1個社區關懷據點共38名長者參加。

歷經10周的水中有氧芭蕾訓練，38名長者在今天結業，由施丞貴、屏東縣議員林采穎、牡丹鄉衛生所主任鄭泰春等人頒發畢業證書。

施丞貴說，台灣步入高齡化社會，屏東高齡人口達17.6%，透過有益身心健康的活動，讓長者促進健康延緩老化。

立委伍麗華辦公室主任邱琼如說，伍麗華團隊會持續爭取長照預算投入偏鄉預防醫學，結合衛福部醫療資源送進部落，讓原鄉長輩能活躍老化。

38名60歲以上的偏鄉原住民長輩在屏東小墾丁渡假村戶外游泳池進行水中有氧芭蕾訓練。記者陳弘逸／翻攝
38名60歲以上的偏鄉原住民長輩在屏東小墾丁渡假村戶外游泳池進行水中有氧芭蕾訓練。記者陳弘逸／翻攝
38名60歲以上偏鄉原住民長輩從「千歲水上芭蕾」結訓。記者陳弘逸／翻攝
38名60歲以上偏鄉原住民長輩從「千歲水上芭蕾」結訓。記者陳弘逸／翻攝
38名60歲以上偏鄉原住民長輩在屏東小墾丁渡假村戶外游泳池進行水中有氧芭蕾訓練。記者陳弘逸／翻攝
38名60歲以上偏鄉原住民長輩在屏東小墾丁渡假村戶外游泳池進行水中有氧芭蕾訓練。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣 衛生所 伍麗華

延伸閱讀

原住民文化園區民族劇場新建 盼提供國際標準展演空間

旭海漁港淤積 明年整建

科技部發射火箭 伍麗華：應先告知並溝通才是真尊重

屏東旭海漁港老舊淤積 伍麗華邀相關單位解決

相關新聞

屏東創意廣告節徵件 網紅撞臉高雄市長

高雄市長陳其邁今宣誓就職，有眼尖網友發現他居然出現在屏東創意廣告節的宣傳影片？有網友打趣邁邁市長甫上任就加強高屏交流。原...

高市私設工業區嘆像「孤兒」淹水十幾年無法解決

高雄市仁武區竹後里有近百家工廠群聚發展，因地形低窪排水不良，每逢大雨淹積水嚴重，廠商陳情多年未能解決，哀嘆私設工業區猶如...

38名原鄉長者用不協調姿勢 從千歲水中芭蕾舞團畢業

屏東小墾丁渡假村戶外游泳池今天舉辦「千歲水上芭蕾」畢業典禮，38名60歲以上的偏鄉原住民長輩接受10周的水中有氧芭蕾訓練...

為綠島永續觀光 東縣環保局推油水截留器防汙水入海

因應綠島近年來觀光蓬勃發展，今年暑假因疫情解封遊客暴量，根據東管處統計資料顯示，今年至8月23日止登島遊客人數23萬26...

漁電共生計畫延伸高雄 台鹽宣布在永安區建60公頃專區

台鹽綠能今日宣布，將在高雄永安區啟動新階段漁電共生計畫，規劃建置60公頃戶外型漁電專區，未來可望為高雄帶入20億以上的投...

阻絕河川垃圾 設置河面攔除設施打造親水家園

阻絕垃圾排入河川造成生態浩劫，屏東縣政府在河川匯流處及市區內排水設置7處河面垃圾攔除設施，責由專人每周針對河川、區域排水...

2020愛在墾丁 屏東縣集團婚禮 萬元幸福好禮大方送

屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在...

中油大林廠海上油管破裂 高雄漁民：漏油處近商港

高雄中油大林廠外海油管今晨發生漏油事故，漁業署通報各漁會提高警覺。此海域鄰近南星計畫區，平日是高雄林園與小港漁民作業海域...

影／陳其邁就職亮點多 強調挑戰才要開始

高雄市長陳其邁上午就職典禮，陳其邁在妻子吳虹及一雙子女陪同下出席。陳其邁就職典禮依循往例在高市府四維行政中心中庭舉辦，僅...

楊明州簡樸念舊 自備十穀米午餐、 躺椅一用22年

高雄市長陳其邁今天上任，原來的代理市長楊明州將接任秘書長，這是楊明州第三度接秘書長，他說，不管做任何角色，就是盡本分全力...

高雄中油大林廠外海漏油 漁民擔憂油汙擴散

高雄中油大林廠今天上午發生蛇管破裂漏油事件，目前屏東東港與小琉球漁會已通知設籍漁民暫時勿前往此處，目前相關仍在外海處理中...

走出車禍癱瘓悲情 42歲的他成為電腦高手還創業

跑遠洋漁船的高雄男子「阿財」，11年前車禍傷及頸椎，造成四肢癱瘓，人生變色，萬念俱灰之際看見長年照顧他的母親，一頭烏絲變...

熱門新聞

MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

環狀線最後一塊拼圖 北市明起舉辦東環段公聽會

新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

嘉義市10大事故路口這路段有5處 9月路口安全大執法

陳福海選在八二三成立協會 外界懷疑為縣長選舉布局

新北富基漁港碼頭化身伸展台 伊林模特兒月底走秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。