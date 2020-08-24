高市私設工業區嘆像「孤兒」淹水十幾年無法解決

高雄市仁武區竹後里有近百家工廠群聚發展，因地形低窪排水不良，每逢大雨淹積水嚴重，廠商陳情多年未能解決，哀嘆私設工業區猶如「孤兒」。立委林岱樺今邀相關單位人員尋求解決之道，市府水利局表示，分兩方向著手改善，整體規畫報告明年出爐，須配合後勁溪整治才能徹底根絕水患之苦。

竹後里一處私設工廠區距離經濟部仁大工業區僅一街之隔，多數是鋼鐵業下游工廠。榮精機械公司負責人李建榮指出，竹業巷位在高速公路下方，地勢低窪排水不良，大雨必淹，最深達半個人高，鄰近工廠全都墊高地面，廠商聯名向市府陳情N年，外界視為私設工業區，垃圾不清運、水溝也不來清淤，每次淹水交通不便，跟孤兒沒兩樣。

今天上午，立委林岱樺邀請內政部營建署下水道工程處、市府水利局、仁大工業區服務中心等單位人員會勘。高市議員江瑞鴻指出，竹業巷淹水嚴重，曾目睹此處淹至半個人高，廠商陳情多年無法改善。仁大服務中心主任嚴國豪說，建議廠商比照工業區成立管理委員會，收取管理費處理垃圾清運難題。

水利局總工程司蔡易勳指出，竹業巷位在私設工業區內，因缺乏整體規畫導致排水系統不良，另有側溝與涵洞淤積問題，短期可設置移動式抽水站、增設出口舌閥與加強排水清淤解決問題，長期仍須將北側溝改為東向與新設箱涵，已委託規畫公司進行雨水下水道規畫評估，預計明年3、4月出爐，未來須配合後勁溪進行整治。