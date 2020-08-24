阻絕河川垃圾 設置河面攔除設施打造親水家園

阻絕垃圾排入河川造成生態浩劫，屏東縣政府在河川匯流處及市區內排水設置7處河面垃圾攔除設施，責由專人每周針對河川、區域排水及雨水排水路線巡檢2次，發現髒亂點即派員打撈清理。水環境改善計畫從2018年開始至今年6月30日，已清理河川、排水，達成有效減少河面垃圾78公噸，減少汛期帶來的水情衝擊。

屏東縣長潘孟安說，屏東縣沿海一帶地勢低窪，每逢雨季來臨，豪雨挾帶洪水肆虐，不少區域民眾生命財產安全受威脅。他在擔任立委期間，便多次要求中央重視屏東縣的水患問題，要求編列相關治水經費，改善縣內排水設施。

屏東近年來在防汛整備工作，除導入網路科技防災，建置洪水與淹水預警系統及水情災情監測與監控設施外，並以國土規畫通盤考量，從上游治理野溪、中游整治河道及滯洪等複合性綜合治水工作，來改善縣境幾處防汛熱點的積淹水問題，透過逐年強化各區域防汛能量，降低雨季對縣民造成的危害。

水利處指出，7處河面垃圾攔除設施，分別是崁頂力社排水、崁頂魚池溝排水、溪洲溪排水出口、崁頂溪洲溪排水康橋上游、萬丹麟洛排水水仙橋、萬丹興化廍排水、下廍排水三西和滯洪池。