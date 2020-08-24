聽新聞
test
0:00 / 0:00
2020愛在墾丁 屏東縣集團婚禮 萬元幸福好禮大方送
屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在墾丁凱撒大飯店，打造南洋海島婚禮。
屏東縣長潘孟安說，今年集團婚禮選在屏東縣墾丁舉辦，讓全台民眾看到墾丁之美，也是適合辦理戶外婚禮的好地點，讓新人們一同愛在墾丁，攜手一輩子，未來重要日子都來屏東墾丁慶祝。
屏東縣府民政處指出，今年主辦單位舉辦萬元家電大放送、婚宴下午茶、凱撒大飯店住宿券外，提供新娘夢幻白紗禮服一套，與新秘造型服務。
今舉行記者會，現場加碼再贈送飯店住宿一晚，升級成三天兩夜墾丁凱撒蜜月遊。相關報名資訊電洽民政處08-7320415分機3134，或到民政處網站查詢下載報名表。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言