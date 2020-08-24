2020愛在墾丁 屏東縣集團婚禮 萬元幸福好禮大方送

屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在墾丁凱撒大飯店，打造南洋海島婚禮。

屏東縣長潘孟安說，今年集團婚禮選在屏東縣墾丁舉辦，讓全台民眾看到墾丁之美，也是適合辦理戶外婚禮的好地點，讓新人們一同愛在墾丁，攜手一輩子，未來重要日子都來屏東墾丁慶祝。

屏東縣府民政處指出，今年主辦單位舉辦萬元家電大放送、婚宴下午茶、凱撒大飯店住宿券外，提供新娘夢幻白紗禮服一套，與新秘造型服務。