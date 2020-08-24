快訊

直播／2020米其林指南頒獎！頤宮連三年榮獲三星

歐洲最後獨裁者的大空降？白俄軍方威脅出兵鎮壓15萬示威者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020愛在墾丁 屏東縣集團婚禮 萬元幸福好禮大方送

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在墾丁凱撒大飯店，打造南洋海島婚禮風。記者劉星君／攝影
屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在墾丁凱撒大飯店，打造南洋海島婚禮風。記者劉星君／攝影

屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在墾丁凱撒大飯店，打造南洋海島婚禮。

屏東縣長潘孟安說，今年集團婚禮選在屏東縣墾丁舉辦，讓全台民眾看到墾丁之美，也是適合辦理戶外婚禮的好地點，讓新人們一同愛在墾丁，攜手一輩子，未來重要日子都來屏東墾丁慶祝。

屏東縣府民政處指出，今年主辦單位舉辦萬元家電大放送、婚宴下午茶、凱撒大飯店住宿券外，提供新娘夢幻白紗禮服一套，與新秘造型服務。

今舉行記者會，現場加碼再贈送飯店住宿一晚，升級成三天兩夜墾丁凱撒蜜月遊。相關報名資訊電洽民政處08-7320415分機3134，或到民政處網站查詢下載報名表。

屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在墾丁凱撒大飯店，打造南洋海島婚禮風。記者劉星君／攝影
屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在墾丁凱撒大飯店，打造南洋海島婚禮風。記者劉星君／攝影
屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在墾丁凱撒大飯店，打造南洋海島婚禮風。記者劉星君／攝影
屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在墾丁凱撒大飯店，打造南洋海島婚禮風。記者劉星君／攝影

屏東縣 墾丁 婚禮

延伸閱讀

雲朗、凱撒、老爺攜手推住宿加遊輪 10月首航淡水河

三大飯店集團首創遊輪包船星級住宿專案 翻轉城市旅遊

懶人包／「父親節優惠」8大好康必看！千元龍蝦、蝦拼盤免費吃，加碼0元入住五星飯店活動

迎國旅熱潮 凱撒飯店集團祭出空前優惠

相關新聞

漁電共生計畫延伸高雄 台鹽宣布在永安區建60公頃專區

台鹽綠能今日宣布，將在高雄永安區啟動新階段漁電共生計畫，規劃建置60公頃戶外型漁電專區，未來可望為高雄帶入20億以上的投...

高雄中油大林廠外海漏油 漁民擔憂油汙擴散

高雄中油大林廠今天上午發生蛇管破裂漏油事件，目前屏東東港與小琉球漁會已通知設籍漁民暫時勿前往此處，目前相關仍在外海處理中...

走出車禍癱瘓悲情 42歲的他成為電腦高手還創業

跑遠洋漁船的高雄男子「阿財」，11年前車禍傷及頸椎，造成四肢癱瘓，人生變色，萬念俱灰之際看見長年照顧他的母親，一頭烏絲變...

阻絕河川垃圾 設置河面攔除設施打造親水家園

阻絕垃圾排入河川造成生態浩劫，屏東縣政府在河川匯流處及市區內排水設置7處河面垃圾攔除設施，責由專人每周針對河川、區域排水...

2020愛在墾丁 屏東縣集團婚禮 萬元幸福好禮大方送

屏東縣109年度集團婚禮訂在10月17日在屏東縣墾丁舉行，預計25對新人參加，即日起開放報名，今年屏東縣集團婚禮地點選在...

中油大林廠海上油管破裂 高雄漁民：漏油處近商港

高雄中油大林廠外海油管今晨發生漏油事故，漁業署通報各漁會提高警覺。此海域鄰近南星計畫區，平日是高雄林園與小港漁民作業海域...

影／陳其邁就職亮點多 強調挑戰才要開始

高雄市長陳其邁上午就職典禮，陳其邁在妻子吳虹及一雙子女陪同下出席。陳其邁就職典禮依循往例在高市府四維行政中心中庭舉辦，僅...

楊明州簡樸念舊 自備十穀米午餐、 躺椅一用22年

高雄市長陳其邁今天上任，原來的代理市長楊明州將接任秘書長，這是楊明州第三度接秘書長，他說，不管做任何角色，就是盡本分全力...

家扶兒考取乙級證照 翻轉人生樂回饋助人

屏東家扶中心扶助經濟弱勢兒少，努力翻轉人生，盈盈考取乙級美髮證照、阿尼考取下水道設施操作維護乙級證照，習得一技之長，朝著...

總鋪師度小月 擺攤賣手路菜

今年廟會平安宴及婚宴場次大幅減少，高雄市內門區總鋪師多，為度小月，紛紛化被動為主動，近日約三分之一外燴師傅改在台三線與聚...

類出國婚禮夯 澎湖沙灘婚禮秒殺

以往不少新人出國辦海島婚禮，受疫情影響無法出國，國內不少新人改選離島沙灘，澎湖縣政府預計9月舉辦的沙灘婚禮受歡迎，名額秒...

200幼童 大鵬灣「尬車」

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處，連兩天在大鵬灣舉辦「大鵬灣Cruising 300活動」，以及幼童「第二屆Slip ...

熱門新聞

免繞遠路！板橋浮洲樂群路終於通了

MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

承億文旅插旗日月潭 無畏疫情逆勢標下景聖樓

陳福海選在八二三成立協會 外界懷疑為縣長選舉布局

為亞洲步道大會暖身 林佳龍連2天走訪淡蘭古道

復育原生植物 新北農業局盼能在全市綻放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。