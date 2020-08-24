新任首長布達 金門縣長期許成為團隊領航者

金門縣政府所屬機關新任首長聯合布達交接典禮今天舉行，縣長楊鎮浯表示，每次調整人事都會安排府內二級主管歷練府外一級主官職務，期許成為未來縣府團隊領航者。

這波人事異動是楊鎮浯上任以來第三次，外界質疑部分新任首長的專業能力或認為有選舉考量；楊鎮浯主持布達儀式時首先指出，每次的人事調整，除了因應機關任務需求做調整，同時也會提供員工更好的職涯歷練機會。

新任民政處處長由前金湖鎮長蔡西湖出任。楊鎮浯表示，民政處一直以來就是代表縣府和全金門所有自治團體、鄉鎮公所代表會和議會提供第一線服務，延攬蔡西湖是想借重他豐厚基層民眾服務經驗，相信一定能在縣府施政和基層民意結合上，發揮作用。

蔡西湖61歲，國立空中大學行政專科畢業，歷任金湖鎮民代表會主席、金湖鎮新市里里長、金湖鎮鎮長等職務。蔡西湖代表新任首長致詞時，向楊鎮浯保證，進入縣府不會有蜜月期，一定會很快進入狀況，本著積極創新的精神服務民眾，並擔任鄉鎮自治團體溝通管道，各項服務做到最好。

畜產試驗所長由原金門縣政府教育處副處長陳家輝出任。40歲的陳家輝，國立成功大學土木工程學研究所畢業，曾任職台北市市場處、桃園市政府工務局技正等職務。

楊鎮浯表示，歷次調動的慣例，都會安排府內二級主管歷練府外的一級主官，未來幾年縣府會有很多前輩將陸續退休，二級主官管和中生代勢必要在未來幾年重回縣府團隊，擔任領航者。

楊鎮浯說，機關首長必須做決策，負責內部管理的責任，應對社會各界和民意機關之間的各種折衝、擔任機關首長對年輕的主管是一個非常好的成長過程，期待陳家輝這次「外放」當一把手，扛起更大責任，努力發揮。

此外，前任大同之家主任楊志斌7月猝逝，楊鎮浯表達不捨，並說楊志斌的離開對縣府是一大損失，在業務上的表現，以及做人處事態度都獲得各界肯定，期許原金門縣體育場場長董燕輝接掌大同之家後，繼續秉持楊志斌的遺風照顧金門長輩。