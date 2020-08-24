影／陳其邁就職亮點多 強調挑戰才要開始

高雄市長陳其邁上午就職典禮，陳其邁在妻子吳虹及一雙子女陪同下出席。陳其邁就職典禮依循往例在高市府四維行政中心中庭舉辦，僅在中庭設置舞台和擺放300張紅色椅凳，舞台上藍綠色看板寫著競選口號「兩年拚四年、高雄大邁進」。其中新任高市經發局長廖泰翔、原民會主委阿布斯、青年局長張以理都是七年級生，剛好都是33歲成為焦點。

會場座位在上午9點開始由交響樂團演奏暖身，隨後陳其邁在8點54分抵達。陳其邁身穿黑西裝、白襯衫，打紫色領帶，妻子吳虹挽起頭髮，穿著藍綠色外套搭配洋裝，兒子穿著黑灰色格紋襯衫，女兒穿著白色上衣，一同出席就職典禮。