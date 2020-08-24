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楊明州簡樸念舊 自備十穀米午餐、 躺椅一用22年

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
楊明州當公務員36年，共事過10位市長，他生活相當簡單、自律，每天上午7點40分一定進到辦公室，數十年如一日，不曾遲到，上班時會帶著妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。記者王慧瑛／攝影
楊明州當公務員36年，共事過10位市長，他生活相當簡單、自律，每天上午7點40分一定進到辦公室，數十年如一日，不曾遲到，上班時會帶著妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。記者王慧瑛／攝影

高雄市長陳其邁今天上任，原來的代理市長楊明州將接任秘書長，這是楊明州第三度接秘書長，他說，不管做任何角色，就是盡本分全力以赴。

高雄市政府展開新氣象，楊明州今天整理辦公室，準備搬到秘書長室。楊搬走的物品中，有一張已經陪著楊明州22年的竹蓆躺椅，充分展現楊明州念舊、質樸一面。

楊明州說，民國87年在市府當工務局公共工程科長時，飯後會在躺椅上休息30至40分鐘，讓自己補足精神，下午更有好體力繼續上工。這個習慣已經20多年，若辦公室沒有床位，就是使用躺椅，對這張躺椅有一分特殊情感。

楊明州當公務員36年，共事過10位市長，他生活相當簡單、自律，每天上午7點40分一定進到辦公室，數十年如一日，不曾遲到，上班時會帶著妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。

「生活簡單少應酬，精力全在工作！」楊明州表示，自己帶午餐好處是，可以快速解決一餐，將時間、心力投注在工作。

「管理不脫人性，帶人帶心！」楊明州表示，為了團隊紀律，對同仁難免有工作要求，但對同仁仍要有溫情、關懷，他形容，獅子帶領兔子，兔子也會變獅子；反之，兔子帶領獅子，獅子也會變兔子，顯示領導人風格會影響團隊整體面貌。

高雄市政府新任秘書長楊明州現年63歲，這是他第三度接任秘書長。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府新任秘書長楊明州現年63歲，這是他第三度接任秘書長。記者王慧瑛／攝影
楊明州當公務員36年，共事過10位市長，他生活相當簡單、自律，每天上午7點40分一定進到辦公室，數十年如一日，不曾遲到，上班時會帶著妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。記者王慧瑛／攝影
楊明州當公務員36年，共事過10位市長，他生活相當簡單、自律，每天上午7點40分一定進到辦公室，數十年如一日，不曾遲到，上班時會帶著妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。記者王慧瑛／攝影
楊明州今天整理辦公室，準備搬到秘書長室，楊搬走的物品中，有一張已經陪著楊明州22年的竹蓆躺椅，充分展現楊明州念舊、質樸一面。記者王慧瑛／攝影
楊明州今天整理辦公室，準備搬到秘書長室，楊搬走的物品中，有一張已經陪著楊明州22年的竹蓆躺椅，充分展現楊明州念舊、質樸一面。記者王慧瑛／攝影

楊明州 高雄市

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