高雄中油大林廠外海漏油 漁民擔憂油汙擴散

高雄中油大林廠今天上午發生蛇管破裂漏油事件，目前屏東東港與小琉球漁會已通知設籍漁民暫時勿前往此處，目前相關仍在外海處理中。

據了解，高雄中油大林廠外海發生蛇管破裂漏油，距離屏東東港以及小琉球約8至7海里，對此，琉球漁民推測恐怕約有2噸左右的油外洩，目前漏油情況，相關單位正在處理中。

琉球漁民擔憂，漏油可能會因海流漂至琉球近海，屆時造成生態汙染，會重創琉球的漁業與觀光。目前漁民期盼，相關單位盡快利用「攔油索」抑制漏油擴散。

琉球區漁會表示，目前已經通知設籍在琉球的漁民，並告知暫時不要前往漏油位置「22.496278, 120.277917」，行經此處的漁船也盡快離開，以免將沾染的油汙帶回漁港。

目前東港漁港以及鹽埔漁港，由東港區漁會以及海巡人員，提醒今天出港的漁船切勿前往此處。