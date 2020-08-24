走出車禍癱瘓悲情 42歲的他成為電腦高手還創業

跑遠洋漁船的高雄男子「阿財」，11年前車禍傷及頸椎，造成四肢癱瘓，人生變色，萬念俱灰之際看見長年照顧他的母親，一頭烏絲變銀髮，自覺不孝，從此發憤圖強，他自行摸索電腦技能，考取專業證照成為電腦繪圖設計師，不僅自力更生，還定期指導其他身障朋友，以自身的經驗告訴大家，天無絕人之路。

現年42歲的阿財現在自行經營電腦工作室，四肢的殘疾反而讓他愈挫愈勇，客戶只要把電腦檔案丟過來，他從繪圖到美編提供一條龍服務，工作獲得肯定，擁有不少長期配合的客戶。

他原本是遠洋船員，10多年前婚姻觸礁，意志消沈，在一場車禍中傷及第4到第6節頸椎，造成肢體癱瘓。從鬼門關前逃生後，他原以為只是脖子骨折，自己年輕氣壯，復健就能恢復，結果跑遍各大復健中心，希望落空。後來雇外勞照護，生活無法自理，差點走不下去。

有次母親幫他換衣服，他瞥見母親背影，赫然發現白髮已爬滿頭頂，頓時覺得不能再成為家庭的累贅，他託母親幫他買台電腦，然後鼓起勇氣走出家門，到照顧脊損病友「成功之家」學一技之長，返家再上網自學苦練，雖然蜷曲的手掌打500個字要花3小時也咬牙撐下。

他也常到書店翻閱工具書精進技巧，最後成功考取專業證照，經朋友圈協助，從編印名片等生意做起，如今擁有個人的工作室。且更善用自己的生命經歷指導其他身障朋友。

一路走來，他對自己的奮鬥歷程打了及格分，也感謝家人從未放棄他，儘管收入微薄，但他要讓父母在有生之年看見他也能獨立生活，更希望以自身的經歷，鼓勵身障友人別自我放棄，有夢就要勇敢追逐。