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家扶兒考取乙級證照 翻轉人生樂回饋助人

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心扶助經濟弱勢兒少，努力翻轉人生，考取專業證照，習得一技之長，朝著夢想邁進，日後也期許自己能回饋助人。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心扶助經濟弱勢兒少，努力翻轉人生，考取專業證照，習得一技之長，朝著夢想邁進，日後也期許自己能回饋助人。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心扶助經濟弱勢兒少，努力翻轉人生，盈盈考取乙級美髮證照、阿尼考取下水道設施操作維護乙級證照，習得一技之長，朝著夢想邁進，日後也期許自己能回饋助人。

盈盈（化名）來自單親家庭，盈盈也因為親戚的關係，接觸到美髮，看著客人在美髮師巧手改造下，展現出美的姿態，讓她想成為讓人變美的美髮師。

五專就讀美容科，盈盈經老師介紹到學校附近美髮店打工、學習，為考取乙級美髮證照，不論放學或假日，在美髮店增加經驗值，努力練習編髮等技巧，也犧牲生活費，額外付費上加強班，不斷練習，今年考取女子美髮乙級證照，期待未來畢業從事新娘秘書，翻轉人生。

 阿尼也是屏東家扶中心扶助經濟弱勢少年，喜歡做實驗的他，上大學後他主動找教授，請教授收他在實驗室做實驗。阿尼向社工說，他考取下水道設施操作維護乙級證照，未來就業可以馬上找到3萬元以上工作。

讓阿尼更有成就感的是，考照準備期間他擔任老師助教，協助老師教導同學們考照，同學也都一起考上證照，讓阿尼體會到自己不再只是手心上的扶助童，可以成為手心向下的助人者。

屏東家扶中心指出，每學期連結社會大眾資源，讓扶助中的兒少們不因經濟弱勢影響就學，也鼓勵兒少們擁有一技之長，讓未來有更寬闊道路前進，期待社會大眾支持屏東家扶中心扶助的經濟弱勢兒少們穩定就學，支持屏東家扶「助學圓夢 愛傳家扶」109年暑假獎學金，好家再有你，成為家扶兒少的「有力人士」，協助家扶兒翻轉生命。

屏東 家扶中心

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